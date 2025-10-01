https://crimea.ria.ru/20251001/dve-bolnitsy-kryma-poluchat-medoborudovanie-na-341-mln-rubley-1149893433.html
Две больницы Крыма получат медоборудование на 341 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Две медицинские организации Крыма в текущем году получат 481 единицу нового оборудования на сумму более 341 млн рублей. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, поставки осуществляют в рамках регионального проекта "Охрана материнства и детства" национального проекта "Семья".Также ведется закупка оборудования, мебели и компьютерной техники для создания женской консультации в Красногвардейской центральной районной больнице. На сегодняшний день поставлено 17 единиц техники, кроме того, будут установлены рентген-аппарат и цифровой маммограф, проинформировал глава региона."Поставка медицинской техники в учреждения продолжается. Новое оборудование позволит существенно повысить уровень диагностики и качество оказания медицинской помощи населению", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детейВ Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублейКрымские районные больницы получат новое медоборудование
"В Перинатальный центр Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко уже поступило 174 единицы – это аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), операционные столы, передвижной аппарат для УЗИ у новорожденных, фетальные мониторы, аппараты для электрохирургии, передвижной рентген-аппарат и многое другое", - перечислил Аксенов.
Также ведется закупка оборудования, мебели и компьютерной техники для создания женской консультации в Красногвардейской центральной районной больнице. На сегодняшний день поставлено 17 единиц техники, кроме того, будут установлены рентген-аппарат и цифровой маммограф, проинформировал глава региона.
"Поставка медицинской техники в учреждения продолжается. Новое оборудование позволит существенно повысить уровень диагностики и качество оказания медицинской помощи населению", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также Крым получит более 70 миллионов рублей
на обновление медоборудования для борьбы с онкологией в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
