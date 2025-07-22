https://crimea.ria.ru/20250722/v-rossii-vydelyat-147-mlrd-na-razvitie-infrastruktury-dlya-materey-i-detey-1148123524.html
В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей
В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей
В ближайшие шесть лет власти России направят 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей. Об этом со ссылкой на главу правительства РФ... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T11:02
2025-07-22T11:02
2025-07-22T11:03
россия
бюджет
федеральный бюджет
михаил мишустин
охрана материнства и детства
материнство
дети
инфраструктура
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/92/1100049215_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_b7bb96c31a52f248aa8e335a470681fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие шесть лет власти России направят 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей. Об этом со ссылкой на главу правительства РФ Михаила Мишустина пишет РИА Новости.По его словам, на охрану материнства и детства сегодня нацелены все ресурсы государства, разработаны соответствующие нацпроекты и программы.Только на 2025 год в федеральном бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, отметил глава кабмина.Ранее сообщалось, что Крым получит 2,7 миллиарда рублей на реализацию национального проекта "Семья" в этом году. Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, средства направят в том числе на ремонт социальных учреждений и закупку медоборудования.В рамках проекта запланирован капитальный ремонт двух зданий детских садов в Ялте и Феодосии, двух библиотек в Евпатории, дома культуры в Кировском районе и школы искусств в Симферополе. Также планируется закупка медицинского оборудования и оснащение Перинатального центра Республиканской клинической больницы им. Семашко и женской консультации, которая будет создана на базе Красногвардейской центральной районной больницы.Средства будут потрачены в том числе на выплаты в форме социального контракта для малоимущих семей или одиноко проживающих людей и ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей.В рамках предоставления медпомощи для лечения бесплодия в 2025 году запланировано провести 795 процедур ЭКО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье ЛукьяновойВ Крыму за полгода благодаря ЭКО родились 139 детейПутину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/92/1100049215_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_627672ada04ff39ece6b739da78a694c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бюджет, федеральный бюджет, михаил мишустин, охрана материнства и детства, материнство, дети, инфраструктура, новости, общество, здравоохранение в россии
В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей
В России на развитие инфраструктуры для матерей и детей направят 147 млрд - Мишустин
11:02 22.07.2025 (обновлено: 11:03 22.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие шесть лет власти России направят 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей. Об этом со ссылкой на главу правительства РФ Михаила Мишустина пишет РИА Новости.
По его словам, на охрану материнства и детства сегодня нацелены все ресурсы государства, разработаны соответствующие нацпроекты и программы.
"Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране", - сказал он.
Только на 2025 год в федеральном бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, отметил глава кабмина.
Ранее сообщалось, что Крым получит 2,7 миллиарда рублей
на реализацию национального проекта "Семья" в этом году. Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, средства направят в том числе на ремонт социальных учреждений и закупку медоборудования.
В рамках проекта запланирован капитальный ремонт двух зданий детских садов в Ялте и Феодосии, двух библиотек в Евпатории, дома культуры в Кировском районе и школы искусств в Симферополе. Также планируется закупка медицинского оборудования и оснащение Перинатального центра Республиканской клинической больницы им. Семашко и женской консультации, которая будет создана на базе Красногвардейской центральной районной больницы.
Средства будут потрачены в том числе на выплаты в форме социального контракта для малоимущих семей или одиноко проживающих людей и ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей.
В рамках предоставления медпомощи для лечения бесплодия в 2025 году запланировано провести 795 процедур ЭКО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: