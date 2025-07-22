https://crimea.ria.ru/20250722/v-rossii-vydelyat-147-mlrd-na-razvitie-infrastruktury-dlya-materey-i-detey-1148123524.html

В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей

В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей - РИА Новости Крым, 22.07.2025

В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей

В ближайшие шесть лет власти России направят 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей. Об этом со ссылкой на главу правительства РФ... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T11:02

2025-07-22T11:02

2025-07-22T11:03

россия

бюджет

федеральный бюджет

михаил мишустин

охрана материнства и детства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие шесть лет власти России направят 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей. Об этом со ссылкой на главу правительства РФ Михаила Мишустина пишет РИА Новости.По его словам, на охрану материнства и детства сегодня нацелены все ресурсы государства, разработаны соответствующие нацпроекты и программы.Только на 2025 год в федеральном бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, отметил глава кабмина.Ранее сообщалось, что Крым получит 2,7 миллиарда рублей на реализацию национального проекта "Семья" в этом году. Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, средства направят в том числе на ремонт социальных учреждений и закупку медоборудования.В рамках проекта запланирован капитальный ремонт двух зданий детских садов в Ялте и Феодосии, двух библиотек в Евпатории, дома культуры в Кировском районе и школы искусств в Симферополе. Также планируется закупка медицинского оборудования и оснащение Перинатального центра Республиканской клинической больницы им. Семашко и женской консультации, которая будет создана на базе Красногвардейской центральной районной больницы.Средства будут потрачены в том числе на выплаты в форме социального контракта для малоимущих семей или одиноко проживающих людей и ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей.В рамках предоставления медпомощи для лечения бесплодия в 2025 году запланировано провести 795 процедур ЭКО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье ЛукьяновойВ Крыму за полгода благодаря ЭКО родились 139 детейПутину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бюджет, федеральный бюджет, михаил мишустин, охрана материнства и детства, материнство, дети, инфраструктура, новости, общество, здравоохранение в россии