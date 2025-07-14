https://crimea.ria.ru/20250714/putinu-dolozhili-o-stroitelstve-unikalnogo-obekta-v-krymu-1147944098.html

Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму

Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму

Уникальный детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Евпатории будет открыт в этом году. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T17:44

2025-07-14T17:44

2025-07-14T17:44

михаил мурашко

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Уникальный детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Евпатории будет открыт в этом году. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по социальным вопросам.Также продолжается строительство детского реабилитационного центра в Новосибирске, добавил Мурашко.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готовФайзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, владимир путин (политик), крым, евпатория, строительство, новости, новости крыма, мойнаки