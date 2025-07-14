Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму
Мурашко доложил Путину о ходе строительства детского реабилитационного центра в Евпатории
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Уникальный детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Евпатории будет открыт в этом году. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по социальным вопросам.
"По Вашему поручению мы реализуем проект по созданию реабилитационных центров мирового уровня. Один из них Вы открыли в Подольске. Мы планируем, что в этом году в Евпатории будет открыт еще один совершенно уникальный центр, близ озера Мойнаки, где самые современные, революционные технологии будут доступны для детей", - сказал глава Минздрава российскому лидеру.
Также продолжается строительство детского реабилитационного центра в Новосибирске, добавил Мурашко.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.
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