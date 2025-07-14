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Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму
Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму
Уникальный детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Евпатории будет открыт в этом году. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T17:44
2025-07-14T17:44
михаил мурашко
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Уникальный детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Евпатории будет открыт в этом году. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по социальным вопросам.Также продолжается строительство детского реабилитационного центра в Новосибирске, добавил Мурашко.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готовФайзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
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РИА Новости Крым
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михаил мурашко, владимир путин (политик), крым, евпатория, строительство, новости, новости крыма, мойнаки
Путину доложили о строительстве уникального объекта в Крыму

Мурашко доложил Путину о ходе строительства детского реабилитационного центра в Евпатории

17:44 14.07.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Уникальный детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Евпатории будет открыт в этом году. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по социальным вопросам.
"По Вашему поручению мы реализуем проект по созданию реабилитационных центров мирового уровня. Один из них Вы открыли в Подольске. Мы планируем, что в этом году в Евпатории будет открыт еще один совершенно уникальный центр, близ озера Мойнаки, где самые современные, революционные технологии будут доступны для детей", - сказал глава Минздрава российскому лидеру.
Также продолжается строительство детского реабилитационного центра в Новосибирске, добавил Мурашко.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.
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Михаил МурашкоВладимир Путин (политик)КрымЕвпаторияСтроительствоНовостиНовости КрымаМойнаки
 
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