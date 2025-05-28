https://crimea.ria.ru/20250528/zvanie-mat-geroinya-prisvoeno-zhitelnitse-kryma-natale-lukyanovoy-1146786538.html
Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой
Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой
Крымчанке Наталье Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Высокую государственную награду – орден "Мать-героиня" – и грамоту о присвоении почетного звания... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T18:48
2025-05-28T18:48
2025-05-28T18:48
сергей аксенов
дети
многодетная семья
соцзащита
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Крымчанке Наталье Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Высокую государственную награду – орден "Мать-героиня" – и грамоту о присвоении почетного звания вручил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что в семье Натальи Викторовны и Алексея Юрьевича Лукьяновых, проживающих в селе Добром Симферопольского района, десять детей."Выполняя личное поручение президента России Владимира Путина передал семье ключи от нового микроавтобуса. Напомню, что работа органов власти Республики Крым по оказанию содействия и помощи многодетным семьям в решении любых вопросов будет продолжена", – добавил глава РК.Защита семьи и традиционных ценностей, поддержка материнства и детства – приоритетная задача Крыма, подчеркнул Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на часВ Крыму женятся и рожают: статистика минюстаПособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу
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сергей аксенов, дети, многодетная семья, соцзащита, новости крыма
Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой
Аксенов: президентским указом жительнице Крыма присвоено звание "Мать-героиня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Крымчанке Наталье Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Высокую государственную награду – орден "Мать-героиня" – и грамоту о присвоении почетного звания вручил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Указом Президента Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей крымчанке Наталье Викторовне Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня", – написал глава Крыма.
Аксенов уточнил, что в семье Натальи Викторовны и Алексея Юрьевича Лукьяновых, проживающих в селе Добром Симферопольского района, десять детей.
"Выполняя личное поручение президента России Владимира Путина передал семье ключи от нового микроавтобуса. Напомню, что работа органов власти Республики Крым по оказанию содействия и помощи многодетным семьям в решении любых вопросов будет продолжена", – добавил глава РК.
Защита семьи и традиционных ценностей, поддержка материнства и детства – приоритетная задача Крыма, подчеркнул Аксенов.
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