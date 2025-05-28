https://crimea.ria.ru/20250528/zvanie-mat-geroinya-prisvoeno-zhitelnitse-kryma-natale-lukyanovoy-1146786538.html

Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой

Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой

Крымчанке Наталье Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Высокую государственную награду – орден "Мать-героиня" – и грамоту о присвоении почетного звания... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T18:48

2025-05-28T18:48

2025-05-28T18:48

сергей аксенов

дети

многодетная семья

соцзащита

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Крымчанке Наталье Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Высокую государственную награду – орден "Мать-героиня" – и грамоту о присвоении почетного звания вручил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что в семье Натальи Викторовны и Алексея Юрьевича Лукьяновых, проживающих в селе Добром Симферопольского района, десять детей."Выполняя личное поручение президента России Владимира Путина передал семье ключи от нового микроавтобуса. Напомню, что работа органов власти Республики Крым по оказанию содействия и помощи многодетным семьям в решении любых вопросов будет продолжена", – добавил глава РК.Защита семьи и традиционных ценностей, поддержка материнства и детства – приоритетная задача Крыма, подчеркнул Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на часВ Крыму женятся и рожают: статистика минюстаПособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, дети, многодетная семья, соцзащита, новости крыма