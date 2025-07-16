https://crimea.ria.ru/20250716/v-krymu-za-polgoda-blagodarya-eko-rodilis-139-detey-1147967934.html

В Крыму за полгода благодаря ЭКО родились 139 детей

В Крыму за полгода благодаря ЭКО родились 139 детей - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Крыму за полгода благодаря ЭКО родились 139 детей

В Крыму за первые шесть месяцев 2025 года в результате бесплатного ЭКО на свет появились 139 детей, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T09:02

2025-07-16T09:02

2025-07-16T09:02

программа эко

дети

семья

минздрав крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147975714_0:69:1259:777_1920x0_80_0_0_842550fa7a36ca590f17a9bf88d5b99f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за первые шесть месяцев 2025 года в результате бесплатного ЭКО на свет появились 139 детей, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.По его словам, медицинская помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий предоставляется за счет средств обязательного медицинского страхования.И отметил, что пройти обследование и оформление необходимых документов можно в женских консультациях по месту жительства.Руководитель крымского минздрава также напомнил, что с прошлого года в рамках профилактических осмотров и диспансеризации для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет проводится дополнительное исследование, направленное на оценку репродуктивного здоровья."Это позволяет своевременно выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на возможность зачатия ребенка, на последующую беременность и ее течение. Поэтому призываем крымчан ежегодно проходить обследование, чтобы быть уверенным в своем здоровье", – подчеркнул Натаров.Ранее академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что в систему обязательного медицинского страхования в России включены новые направления профилактики – теперь граждане могут обследоваться на гепатит С и пройти оценку гендерного и репродуктивного здоровья. В рамках этой программы, по его словам, россияне смогут определить риски, связанные с фертильностью, и выявить скрытые воспалительные заболевания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровьеВ России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденнымВ Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

программа эко, дети, семья, минздрав крыма, новости крыма