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В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным
В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным - РИА Новости Крым, 15.06.2025
В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным
Новорожденные дети теперь будут находиться с матерями, а неонатологи будут работать по-новому. Новые штатные нормативы и маршрутизацию новорожденных в... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T18:31
2025-06-15T18:31
россия
минздрав рф
здравоохранение в россии
новости
родильный дом
дети
семья
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Новорожденные дети теперь будут находиться с матерями, а неонатологи будут работать по-новому. Новые штатные нормативы и маршрутизацию новорожденных в медицинские организации регламентировали в минздраве. Новый документ отменяет действовавший до сих пор приказ от 15 ноября 2012 года, сообщает "Парламентская газета".Изменения касаются условий для направления младенцев в родовспомогательные учреждения первого, второго и третьего уровня. Также новый порядок регламентирует специализированную, включая высокотехнологичную, и скорую специализированную медпомощь.Законодательные изменения в первую очередь касаются оказания помощи доношенным новорожденным малышам до 28 дней, недоношенным до достижения ими фактического возраста 44 недели, который складывается из количества недель беременности и после родов и более старшим детям по решению врачебной комиссии стационара.Порядок маршрутизации новорожденных должны определять региональные органы, отвечающие за охрану здоровья. В связи с этим появились критерии, на основании которых малышей отправляют в родовспомогательные медорганизации первого, второго или третьего уровня. В какую именно, зависит от состояния ребенка. Третий уровень означает, что у малыша есть выраженные патологии и требуется интенсивная терапия. Причем нужно свести к минимуму перемещения из одной организации в другую.В приказе зафиксировали, что при оказании помощи малыши должны находиться вместе с матерями, если это позволяет их состояние. В противном случае медики обязаны создать условия, чтобы родители могли ежедневно видеть своего ребенка и ухаживать за ним днем под контролем докторов.Также пересмотрен стандарт оснащения отделений. Так, в физиологических отделениях, где находятся здоровые дети в период ранней адаптации, записали необходимое оборудование. В организациях второго и третьего уровня появятся многоканальный электрокардиограф с набором неонатальных электродов и передвижной аппарат ультразвукового исследования. А в отделениях реанимации и интенсивной терапии – аппарат искусственной вентиляции легких, в том числе для новорожденных весом от полукилограмма, дефибриллятор для детей, аппарат для лечебной гипотермии и консоль для эндовидеохирургии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублейКакие больницы Крыма получат новое оборудованиеВ Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации
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россия, минздрав рф, здравоохранение в россии, новости, родильный дом, дети, семья, медицина
В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным

В России изменили стандарты оказания помощи новорожденным

18:31 15.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Новорожденные дети теперь будут находиться с матерями, а неонатологи будут работать по-новому. Новые штатные нормативы и маршрутизацию новорожденных в медицинские организации регламентировали в минздраве. Новый документ отменяет действовавший до сих пор приказ от 15 ноября 2012 года, сообщает "Парламентская газета".
Изменения касаются условий для направления младенцев в родовспомогательные учреждения первого, второго и третьего уровня. Также новый порядок регламентирует специализированную, включая высокотехнологичную, и скорую специализированную медпомощь.
Законодательные изменения в первую очередь касаются оказания помощи доношенным новорожденным малышам до 28 дней, недоношенным до достижения ими фактического возраста 44 недели, который складывается из количества недель беременности и после родов и более старшим детям по решению врачебной комиссии стационара.
Порядок маршрутизации новорожденных должны определять региональные органы, отвечающие за охрану здоровья. В связи с этим появились критерии, на основании которых малышей отправляют в родовспомогательные медорганизации первого, второго или третьего уровня. В какую именно, зависит от состояния ребенка. Третий уровень означает, что у малыша есть выраженные патологии и требуется интенсивная терапия. Причем нужно свести к минимуму перемещения из одной организации в другую.
В приказе зафиксировали, что при оказании помощи малыши должны находиться вместе с матерями, если это позволяет их состояние. В противном случае медики обязаны создать условия, чтобы родители могли ежедневно видеть своего ребенка и ухаживать за ним днем под контролем докторов.
Также пересмотрен стандарт оснащения отделений. Так, в физиологических отделениях, где находятся здоровые дети в период ранней адаптации, записали необходимое оборудование. В организациях второго и третьего уровня появятся многоканальный электрокардиограф с набором неонатальных электродов и передвижной аппарат ультразвукового исследования. А в отделениях реанимации и интенсивной терапии – аппарат искусственной вентиляции легких, в том числе для новорожденных весом от полукилограмма, дефибриллятор для детей, аппарат для лечебной гипотермии и консоль для эндовидеохирургии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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