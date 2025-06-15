https://crimea.ria.ru/20250615/v-rossii-peresmotreli-standarty-okazaniya-pomoschi-mladentsam-i-novorozhdennym-1147202408.html

В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным

В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным - РИА Новости Крым, 15.06.2025

В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным

Новорожденные дети теперь будут находиться с матерями, а неонатологи будут работать по-новому. Новые штатные нормативы и маршрутизацию новорожденных в... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T18:31

2025-06-15T18:31

2025-06-15T18:31

россия

минздрав рф

здравоохранение в россии

новости

родильный дом

дети

семья

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125413172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_719fe4ab78d9ee36932cef47ed6315ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Новорожденные дети теперь будут находиться с матерями, а неонатологи будут работать по-новому. Новые штатные нормативы и маршрутизацию новорожденных в медицинские организации регламентировали в минздраве. Новый документ отменяет действовавший до сих пор приказ от 15 ноября 2012 года, сообщает "Парламентская газета".Изменения касаются условий для направления младенцев в родовспомогательные учреждения первого, второго и третьего уровня. Также новый порядок регламентирует специализированную, включая высокотехнологичную, и скорую специализированную медпомощь.Законодательные изменения в первую очередь касаются оказания помощи доношенным новорожденным малышам до 28 дней, недоношенным до достижения ими фактического возраста 44 недели, который складывается из количества недель беременности и после родов и более старшим детям по решению врачебной комиссии стационара.Порядок маршрутизации новорожденных должны определять региональные органы, отвечающие за охрану здоровья. В связи с этим появились критерии, на основании которых малышей отправляют в родовспомогательные медорганизации первого, второго или третьего уровня. В какую именно, зависит от состояния ребенка. Третий уровень означает, что у малыша есть выраженные патологии и требуется интенсивная терапия. Причем нужно свести к минимуму перемещения из одной организации в другую.В приказе зафиксировали, что при оказании помощи малыши должны находиться вместе с матерями, если это позволяет их состояние. В противном случае медики обязаны создать условия, чтобы родители могли ежедневно видеть своего ребенка и ухаживать за ним днем под контролем докторов.Также пересмотрен стандарт оснащения отделений. Так, в физиологических отделениях, где находятся здоровые дети в период ранней адаптации, записали необходимое оборудование. В организациях второго и третьего уровня появятся многоканальный электрокардиограф с набором неонатальных электродов и передвижной аппарат ультразвукового исследования. А в отделениях реанимации и интенсивной терапии – аппарат искусственной вентиляции легких, в том числе для новорожденных весом от полукилограмма, дефибриллятор для детей, аппарат для лечебной гипотермии и консоль для эндовидеохирургии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублейКакие больницы Крыма получат новое оборудованиеВ Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минздрав рф, здравоохранение в россии, новости, родильный дом, дети, семья, медицина