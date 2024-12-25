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В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам
В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам
Парламент Крыма принял два законопроекта, касающиеся запрета на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности и введения административной... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T12:30
2024-12-25T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял два законопроекта, касающиеся запрета на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности и введения административной ответственности за нарушение этого запрета. Решения приняты на пленарном заседании в среду.Согласно документу, под склонением беременной женщины к аборту подразумевается "совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости беременной женщины".Исключением будет считаться сообщение врача о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.Штраф для граждан за склонение к абортам составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.В конце прошлого года минздрав Крыма сообщил, что все частные клиники региона добровольно отказались от предоставления услуг по прерыванию беременности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортовЗапрет абортов в России: мнение ПутинаДемография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам
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аборт, крым, закон и право, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, здоровье
В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам
В Крыму ввели штрафы до 500 тысяч рублей за склонение беременных женщин к абортам
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял два законопроекта, касающиеся запрета на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности и введения административной ответственности за нарушение этого запрета. Решения приняты на пленарном заседании в среду.
Согласно документу, под склонением беременной женщины к аборту подразумевается "совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости беременной женщины".
"Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Крым запрещается", - говорится в законопроекте.
Исключением будет считаться сообщение врача о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.
Штраф для граждан за склонение к абортам составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
В конце прошлого года минздрав Крыма сообщил, что все частные клиники региона добровольно отказались от предоставления услуг по прерыванию беременности.
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