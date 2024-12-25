Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241225/v-krymu-vveli-shtrafy-za-sklonenie-zhenschin-k-abortam-1142904547.html
В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам
В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам
Парламент Крыма принял два законопроекта, касающиеся запрета на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности и введения административной... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T12:30
2024-12-25T12:30
аборт
крым
закон и право
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327035_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_78127bb9f024c5f72aed09bca2b64fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял два законопроекта, касающиеся запрета на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности и введения административной ответственности за нарушение этого запрета. Решения приняты на пленарном заседании в среду.Согласно документу, под склонением беременной женщины к аборту подразумевается "совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости беременной женщины".Исключением будет считаться сообщение врача о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.Штраф для граждан за склонение к абортам составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.В конце прошлого года минздрав Крыма сообщил, что все частные клиники региона добровольно отказались от предоставления услуг по прерыванию беременности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортовЗапрет абортов в России: мнение ПутинаДемография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327035_15:0:1455:1080_1920x0_80_0_0_a0c3e0c1a01f3aa6fadb0af092e5982b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аборт, крым, закон и право, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, здоровье
В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам

В Крыму ввели штрафы до 500 тысяч рублей за склонение беременных женщин к абортам

12:30 25.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял два законопроекта, касающиеся запрета на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности и введения административной ответственности за нарушение этого запрета. Решения приняты на пленарном заседании в среду.
Согласно документу, под склонением беременной женщины к аборту подразумевается "совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости беременной женщины".
"Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Крым запрещается", - говорится в законопроекте.
Исключением будет считаться сообщение врача о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.
Штраф для граждан за склонение к абортам составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
В конце прошлого года минздрав Крыма сообщил, что все частные клиники региона добровольно отказались от предоставления услуг по прерыванию беременности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов
Запрет абортов в России: мнение Путина
Демография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам
 
АбортКрымЗакон и правоГосударственный совет РК (Госсовет)Новости КрымаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35Длина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 раза
20:04Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники
19:32Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены
19:03Волны в 3,5 метра и сильный ветер: на Кубань обрушится шторм
18:45В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад"
18:25При крушении самолета в Казахстане погибли 38 человек
18:10Чудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из Севастополя
17:36Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major
17:21"От окон не могли оторваться": проводник рассказал о первом поезде в Крым
17:09МИД России направил дипломатов в Казахстан для помощи выжившим в крушении
16:55В Крыму инвесторы восстановят советские санатории
16:43В Севастополе усилится ветер
16:20Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул
15:47Водолазы обнаружили носовую часть танкера "Волгонефть-239"
15:44Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего
15:41ВСУ потеряли еще 230 боевиков и два танка в Курской области
15:37Стали известны результаты проб морской воды в Анапе
15:20Зал славы крымской журналистики пополнили новые имена
15:16На Крымском мосту растет очередь
15:01Прыжок в последний вагон: зачем ВСУ "культурное" подразделение
Лента новостейМолния