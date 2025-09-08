https://crimea.ria.ru/20250908/krym-poluchit-70-mln-na-obnovlenie-medoborudovaniya-dlya-borby-s-onkologiey-1149291935.html

Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией

Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Деньги выделены в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", уточнил глава республики.И подчеркнул, что данное оборудование предназначено для высокоточной диагностики различных органов и систем.Мероприятия регионального проекта – часть системной работы по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", отметил глава республики.Ранее в понедельник стало известно, что правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее сообщалось, что в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

