Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией

Крым получит более 70 миллионов на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Деньги выделены в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", уточнил глава республики.
"На эти средства планируется приобрести однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом, для ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко", – проинформировал Аксенов.
И подчеркнул, что данное оборудование предназначено для высокоточной диагностики различных органов и систем.
Мероприятия регионального проекта – часть системной работы по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", отметил глава республики.
Ранее в понедельник стало известно, что правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.
