Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, сообщил... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T16:12
2025-09-08T16:12
сергей аксенов
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
ркб им. н. а. семашко
медицина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149292048_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_3b7d65afccecc25128c7692b6c8b1fd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Деньги выделены в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", уточнил глава республики.И подчеркнул, что данное оборудование предназначено для высокоточной диагностики различных органов и систем.Мероприятия регионального проекта – часть системной работы по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", отметил глава республики.Ранее в понедельник стало известно, что правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее сообщалось, что в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.
Новости
сергей аксенов, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, ркб им. н. а. семашко, медицина
Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией

Крым получит более 70 миллионов на обновление медоборудования для борьбы с онкологией

16:12 08.09.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваМедоборудование
Медоборудование
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Деньги выделены в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", уточнил глава республики.
"На эти средства планируется приобрести однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом, для ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко", – проинформировал Аксенов.
И подчеркнул, что данное оборудование предназначено для высокоточной диагностики различных органов и систем.
Мероприятия регионального проекта – часть системной работы по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", отметил глава республики.
Ранее в понедельник стало известно, что правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.
