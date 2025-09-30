Рейтинг@Mail.ru
На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/na-ukraine-razbita-zhd-infrastruktura-dlya-perebroski-topliva-i-oruzhiya-vsu-1149846752.html
На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ
На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2025
На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поразили объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались для переброски вооружения и... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T12:35
2025-09-30T12:35
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0a/1125796667_0:0:2998:1687_1920x0_80_0_0_50562d0b49d11e295be0c48595de1597.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поразили объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.В воскресенье вооруженные силы России поразили тяговые подстанции, которые ВСУ использовали для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, а также нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги УкраиныЗеленский может потерять всю Украину – ЛукашенкоСемь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0a/1125796667_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_d3471cd10ab7c8a5c75f589430832979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ

Армия России разбила железнодорожную инфраструктуру для переброски топлива и оружия в ВСУ

12:35 30.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпецоперация на Украине
Спецоперация на Украине - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поразили объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах", - сказано в сводке военного ведомства за 30 сентября.
В воскресенье вооруженные силы России поразили тяговые подстанции, которые ВСУ использовали для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, а также нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги Украины
Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко
Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34Одесса и Николаев молчат о желании вернуться в Россию из страха – Песков
13:22Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
13:04Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта
12:43Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"
12:35На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ
12:25Мост и канал: литературные пророчества Сергеева-Ценского о Крыме
12:17Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России
12:15Украина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка
12:07Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят
12:00ФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина
11:45В новых регионах восстановлено и построено свыше 23 тысяч объектов
11:33Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в Донбассе
11:24"Непростые времена": Развожаев назвал приоритетную задачу для Севастополя
10:59Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
10:43В Судаке мужчина упал в трехметровый колодец
10:34"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с Россией
10:20Жителя Севастополя наказали за публичные призывы к убийству русских
10:14На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря
10:0718-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
09:44 Первые 50 гостевых домов в Крыму прошли самооценку и вошли в реестр
Лента новостейМолния