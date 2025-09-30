https://crimea.ria.ru/20250930/na-ukraine-razbita-zhd-infrastruktura-dlya-perebroski-topliva-i-oruzhiya-vsu-1149846752.html

На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ

2025-09-30T12:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поразили объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.В воскресенье вооруженные силы России поразили тяговые подстанции, которые ВСУ использовали для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, а также нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги УкраиныЗеленский может потерять всю Украину – ЛукашенкоСемь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали

