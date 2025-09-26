https://crimea.ria.ru/20250926/po-ukraine-naneseny-massirovannyy-i-6-gruppovykh-udarov-chto-unichtozheno-1149753678.html

Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали

Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали

Шесть групповых и один массированный удары нанесены по Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны России РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть групповых и один массированный удары нанесены по Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны РоссииОтмечается, что Вооруженные силы России применяли высокоточное оружие и ударные беспилотники.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.25 сентября на Украине поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. По данным Минобороны, в этот день Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск. 24 сентября российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

