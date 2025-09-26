Рейтинг@Mail.ru
Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали - РИА Новости Крым, 26.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250926/po-ukraine-naneseny-massirovannyy-i-6-gruppovykh-udarov-chto-unichtozheno-1149753678.html
Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
Шесть групповых и один массированный удары нанесены по Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны России РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T12:40
2025-09-26T12:50
удары по украине
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122873134_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_5c141ddc3d738e7c4f364a8decec3918.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть групповых и один массированный удары нанесены по Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны РоссииОтмечается, что Вооруженные силы России применяли высокоточное оружие и ударные беспилотники.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.25 сентября на Украине поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. По данным Минобороны, в этот день Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск. 24 сентября российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине.
украина
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина
Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали

Групповые удары по Украине: за неделю разбиты военные аэродромы и оборонка

12:40 26.09.2025 (обновлено: 12:50 26.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть групповых и один массированный удары нанесены по Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны России
Отмечается, что Вооруженные силы России применяли высокоточное оружие и ударные беспилотники.
"В результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - уточняется в сообщении.
Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.
25 сентября на Украине поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. По данным Минобороны, в этот день Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск.
24 сентября российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине.
