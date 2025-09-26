Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
Групповые удары по Украине: за неделю разбиты военные аэродромы и оборонка
12:40 26.09.2025 (обновлено: 12:50 26.09.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов ОТРК "Искандер" при нанесения ударов по военным объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть групповых и один массированный удары нанесены по Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны России
Отмечается, что Вооруженные силы России применяли высокоточное оружие и ударные беспилотники.
"В результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - уточняется в сообщении.
Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.
25 сентября на Украине поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. По данным Минобороны, в этот день Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск.
24 сентября российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине.