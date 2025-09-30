https://crimea.ria.ru/20250930/gde-v-krymu-est-benzin-i-po-kakoy-tsene-1149849752.html

Где в Крыму есть бензин и по какой цене

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму бензин марок Аи-95 и Аи-92 поступил на автозаправочные станции крупнейших поставщиков топлива. Минтопэнерго республики опубликовало список АЗС, где можно заправиться.Согласно перечню, бензин марки Аи-92 есть по адресам: г. Симферополь, ул. Киевская, 231, ул. Ялтинская, 20А, ул. Генерала Васильева, 38А; г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 19; г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 2Г; г. Ялта, ул. ЮБШ, 27Б. Цена – 67 рублей. Также на этих АЗС есть бензин Аи-95, стоимость – 74 рубля, Аи-100 по цене 99 рублей за литр.Кроме того, 92-й бензин есть на заправках одних из крупнейших поставщиков топлива по адресам: Феодосия, Керченское шоссе, 1а; Ленинский р-н, с Луговое, ул. Шоссейная 27; а/д Саки - Орловка 1,5км, с. Михайловка; Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский, ул. Победы, 1а; Симферопольский р-н, с. Новый Мир, ул. Мира, 28 (Школьное); п. Молодежное, 9 км трассы Симферополь - Харьков; г. Симферополь, ул. Воровского, 19А; г. Феодосия, ул. Челнокова, 71; г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2Б; Ленинский р-н, с. Октябрьское, а/д Симферополь - Керчь 202 км+600м; г. Керчь, ул. Горького, 3Ж и других.Аи-95 можно найти на автозаправочных станциях: Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Шоссейная, 21; г. Саки, ул. Строительная, 27; г. Армянск, ул. Симферопольское шоссе, 14; г. Симферополь, ул. гер. Сталинграда, 20; г. Симферополь, ул. Русская, 136Д; г. Симферополь, ул. Долетова, 2 и других.Узнать больше о наличии топлива на крымских АЗС, а также цены на отдельные виды топлива, можно по ссылке. Информация обновляется ежедневно.Ранее сообщалось, что власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаКогда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС СевастополяВ Севастополе ввели ограничение на продажу бензина

