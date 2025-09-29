Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250929/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-k-vecheru-ponedelnika-1149836760.html
Крымский мост: оперативная информация к вечеру понедельника
Крымский мост: оперативная информация к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру понедельника
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в понедельник очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T22:08
2025-09-29T22:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в понедельник очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b312cc9ab3ec904254fa0e9adc3ded2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация к вечеру понедельника

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон

22:08 29.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в понедельник очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 22 часа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное
22:30В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафов
22:21В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру понедельника
21:52На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли
21:40На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями
21:22На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь
21:09"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение
20:50ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
20:32Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"
20:11Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
19:54Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
19:31Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
19:10Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
18:57Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
18:44В Донбассе освобожден Кировск
18:31Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
18:07Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
17:52Африканские студенты учились спасать людей в Крыму
17:34В Алуште вводят график подачи воды
Лента новостейМолния