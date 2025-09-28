https://crimea.ria.ru/20250928/sportsmenka-iz-sevastopolya-vyigrala-pervenstvo-rossii-po-parusnomu-sportu-1149800657.html
Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
28.09.2025
2025-09-28T15:46
2025-09-28T15:46
2025-09-28T15:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка Елизавета Чехлатая стала победительницей первенства России по парусному спорту. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор также отметил тренеров девушки – Елену Кравчук и Вадима Механикова.Соревнование проходило в городе Тольятти Самарской области с 16 по 22 сентября.На прошлой неделе сообщалось, что севастопольская спортсменка Руслана Рыжикова завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаваниюСпасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтингеКрымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
Спортсменка из Севастополя Елизавета Чехлатая победила в первенстве РФ по парусному спорту