Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
Севастопольская спортсменка Елизавета Чехлатая стала победительницей первенства России по парусному спорту. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T15:46
2025-09-28T15:46
севастополь
михаил развожаев
спорт
парусный спорт
общество
новости севастополя
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка Елизавета Чехлатая стала победительницей первенства России по парусному спорту. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор также отметил тренеров девушки – Елену Кравчук и Вадима Механикова.Соревнование проходило в городе Тольятти Самарской области с 16 по 22 сентября.На прошлой неделе сообщалось, что севастопольская спортсменка Руслана Рыжикова завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию.
севастополь
россия
севастополь, михаил развожаев, спорт, парусный спорт, общество, новости севастополя, россия
Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту

Спортсменка из Севастополя Елизавета Чехлатая победила в первенстве РФ по парусному спорту

15:46 28.09.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСпортсменка из Севастополя Елизавета Чехлатая стала победительницей первенства России по парусному спорту
Спортсменка из Севастополя Елизавета Чехлатая стала победительницей первенства России по парусному спорту
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка Елизавета Чехлатая стала победительницей первенства России по парусному спорту. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Воспитанница Центрального спортивного клуба Армии (г. Севастополь) поднялась на высшую ступень пьедестала, одержав победу в классе "Лазер-радиал" среди девушек. По результатам этих соревнований Елизавета выполнила требования для присвоения звания мастера спорта России", - написал он в Telegram.
Губернатор также отметил тренеров девушки – Елену Кравчук и Вадима Механикова.
Соревнование проходило в городе Тольятти Самарской области с 16 по 22 сентября.
На прошлой неделе сообщалось, что севастопольская спортсменка Руслана Рыжикова завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию.
СевастопольМихаил РазвожаевСпортПарусный спортОбществоНовости СевастополяРоссия
 
