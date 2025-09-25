Рейтинг@Mail.ru
Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/sevastopolets-vzyal-zoloto-na-chempionate-mira-po-paralimpiyskomu-plavaniyu-1149726928.html
Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
На чемпионате мира по паралимпийскому плаванию севастопольский спортсмен Андрей Граничка завоевал "золото" и "бронзу". Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T19:10
2025-09-25T18:56
спорт
плавание
паралимпийский спорт
севастополь
новости севастополя
андрей граничка
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149726651_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da89aefc2b0eb30d1e95502ca5e63972.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На чемпионате мира по паралимпийскому плаванию севастопольский спортсмен Андрей Граничка завоевал "золото" и "бронзу". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что чемпионат мира проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября, за медали борются 600 спортсменов из 74 стран. Россию на соревнованиях представляет 51 спортсмен, среди них и севастопольский пловец – заслуженный мастера спорта России, чемпион Паралимпийских игр Андрей Граничка."Андрей – спортсмен Спортивно-адаптивной школы – Центр "Инваспорт", тренируется под руководством тренера Ирины Мащенко. Поздравляю Андрея и его наставника", – добавил Развожаев.В прошлом году почетный гражданин Севастополя, паралимпиец Андрей Граничка привез с чемпионата Европы по плаванию золотую, две серебряных и бронзовую медали.Ранее стало известно, что севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Иркутской области, в десяти километрах от города Ангарска, на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбеВ Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149726651_45:0:1236:893_1920x0_80_0_0_d4db0c36c2d0244bf61e5dfa9497a9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, плавание, паралимпийский спорт, севастополь, новости севастополя, андрей граничка, михаил развожаев
Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию

Севастополец завоевал две медали на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию

19:10 25.09.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольский спортсмен-паралимпиец Андрей Граничка
Севастопольский спортсмен-паралимпиец Андрей Граничка
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На чемпионате мира по паралимпийскому плаванию севастопольский спортсмен Андрей Граничка завоевал "золото" и "бронзу". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Наш спортсмен взял золотую медаль на дистанции 100 метров брассом и "бронзу" на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S6", – написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что чемпионат мира проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября, за медали борются 600 спортсменов из 74 стран. Россию на соревнованиях представляет 51 спортсмен, среди них и севастопольский пловец – заслуженный мастера спорта России, чемпион Паралимпийских игр Андрей Граничка.
"Андрей – спортсмен Спортивно-адаптивной школы – Центр "Инваспорт", тренируется под руководством тренера Ирины Мащенко. Поздравляю Андрея и его наставника", – добавил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольский спортсмен-паралимпиец Андрей Граничка с тренером Ириной Мащенко
Севастопольский спортсмен-паралимпиец Андрей Граничка
© Telegram Михаил Развожаев
Севастопольский спортсмен-паралимпиец Андрей Граничка с тренером Ириной Мащенко
В прошлом году почетный гражданин Севастополя, паралимпиец Андрей Граничка привез с чемпионата Европы по плаванию золотую, две серебряных и бронзовую медали.
Ранее стало известно, что севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Иркутской области, в десяти километрах от города Ангарска, на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026
Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет
 
СпортПлаваниеПаралимпийский спортСевастопольНовости СевастополяАндрей ГраничкаМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные
20:48"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в Севастополе
20:38На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов
20:23Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму
20:05Удар по Новороссийску – поступило более 100 обращений о повреждении жилья
19:51Пуля вышла через глаз: боец из Крыма шел к своим ослепший по минному полю
19:27"Орешник" уже в пути – Лукашенко
19:10Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
18:48Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
18:27В Феодосии вечером будут стрелять
18:07Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей
17:48В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации
17:32Путин назвал залог лидерства России в сфере мирного атома
17:20Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему
17:08АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин
17:04Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
16:48Как в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность
16:28Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года
16:16Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекорды
16:07В Крыму Бахчисарай и еще четыре населенных пункта остались без света
Лента новостейМолния