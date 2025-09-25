https://crimea.ria.ru/20250925/sevastopolets-vzyal-zoloto-na-chempionate-mira-po-paralimpiyskomu-plavaniyu-1149726928.html

Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На чемпионате мира по паралимпийскому плаванию севастопольский спортсмен Андрей Граничка завоевал "золото" и "бронзу". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что чемпионат мира проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября, за медали борются 600 спортсменов из 74 стран. Россию на соревнованиях представляет 51 спортсмен, среди них и севастопольский пловец – заслуженный мастера спорта России, чемпион Паралимпийских игр Андрей Граничка."Андрей – спортсмен Спортивно-адаптивной школы – Центр "Инваспорт", тренируется под руководством тренера Ирины Мащенко. Поздравляю Андрея и его наставника", – добавил Развожаев.В прошлом году почетный гражданин Севастополя, паралимпиец Андрей Граничка привез с чемпионата Европы по плаванию золотую, две серебряных и бронзовую медали.Ранее стало известно, что севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Иркутской области, в десяти километрах от города Ангарска, на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбеВ Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет

