Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольский спортсмен-паралимпиец Андрей Граничка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На чемпионате мира по паралимпийскому плаванию севастопольский спортсмен Андрей Граничка завоевал "золото" и "бронзу". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наш спортсмен взял золотую медаль на дистанции 100 метров брассом и "бронзу" на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S6", – написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что чемпионат мира проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября, за медали борются 600 спортсменов из 74 стран. Россию на соревнованиях представляет 51 спортсмен, среди них и севастопольский пловец – заслуженный мастера спорта России, чемпион Паралимпийских игр Андрей Граничка.
"Андрей – спортсмен Спортивно-адаптивной школы – Центр "Инваспорт", тренируется под руководством тренера Ирины Мащенко. Поздравляю Андрея и его наставника", – добавил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольский спортсмен-паралимпиец Андрей Граничка с тренером Ириной Мащенко
В прошлом году почетный гражданин Севастополя, паралимпиец Андрей Граничка привез с чемпионата Европы по плаванию золотую, две серебряных и бронзовую медали.
Ранее стало известно, что севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Иркутской области, в десяти километрах от города Ангарска, на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров.
