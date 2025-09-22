Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге
Рекорд РФ в пауэрлифтинге установил сотрудник МЧС России из Севастополя Виктор Стрелков
21:48 22.09.2025 (обновлено: 21:53 22.09.2025)
© МЧС СевастополяВиктор Стрелков
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков стал рекордсменом России в пауэрлифтинге. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства по региону.
"Рекорд России в становой тяге трэп-грифа (это гриф, имеющий какую-либо геометрическую форму – ред.). Результата в 230 килограммов в данной дисциплине Виктор Стрелков добился, выступив в категории ветеранов на Крымском этапе Чемпионата мира "Золотой Тигр 2025" по силовым видам спорта Национальной ассоциации пауэрлифтинга", – сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сначала спортсмен-спасатель установил рекорд, а уже в следующей попытке его же обновил.
Силовыми видами спорта замначальника МЧС России по Севастополю по антикризисному управлению полковник внутренней службы Виктор Стрелков занимается уже много лет. На его счету более полусотни побед и наград, добавили в пресс-службе.
В августе силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области.
Ранее глава Крыма сообщал, что крымские силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России. Также крымские спортсмены Исматиллаев и Сорокалетов поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: