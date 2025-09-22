https://crimea.ria.ru/20250922/spasatel-iz-sevastopole-ustanovil-rekord-rossii-v-pauerliftinge-1149630810.html

Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге

Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге

Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков стал рекордсменом России в пауэрлифтинге. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства по региону. РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T21:48

2025-09-22T21:48

2025-09-22T21:53

спорт

новости севастополя

севастополь

пауэрлифтинг

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149636978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5415bdb7214c19411cafeef142b3a8af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков стал рекордсменом России в пауэрлифтинге. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства по региону.Как уточнили в ведомстве, сначала спортсмен-спасатель установил рекорд, а уже в следующей попытке его же обновил.Силовыми видами спорта замначальника МЧС России по Севастополю по антикризисному управлению полковник внутренней службы Виктор Стрелков занимается уже много лет. На его счету более полусотни побед и наград, добавили в пресс-службе.В августе силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области.Ранее глава Крыма сообщал, что крымские силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России. Также крымские спортсмены Исматиллаев и Сорокалетов поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнираАтлет из Крыма установил мировой рекорд по буксировке поездовСилач из Крыма установил рекорд России по подъему гигантской гантели

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, новости севастополя, севастополь, пауэрлифтинг, рекорды