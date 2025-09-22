Рейтинг@Mail.ru
Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/spasatel-iz-sevastopole-ustanovil-rekord-rossii-v-pauerliftinge-1149630810.html
Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге
Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге
Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков стал рекордсменом России в пауэрлифтинге. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства по региону. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T21:48
2025-09-22T21:53
спорт
новости севастополя
севастополь
пауэрлифтинг
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149636978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5415bdb7214c19411cafeef142b3a8af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков стал рекордсменом России в пауэрлифтинге. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства по региону.Как уточнили в ведомстве, сначала спортсмен-спасатель установил рекорд, а уже в следующей попытке его же обновил.Силовыми видами спорта замначальника МЧС России по Севастополю по антикризисному управлению полковник внутренней службы Виктор Стрелков занимается уже много лет. На его счету более полусотни побед и наград, добавили в пресс-службе.В августе силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области.Ранее глава Крыма сообщал, что крымские силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России. Также крымские спортсмены Исматиллаев и Сорокалетов поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнираАтлет из Крыма установил мировой рекорд по буксировке поездовСилач из Крыма установил рекорд России по подъему гигантской гантели
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149636978_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aaabfc298a91725bf88b6851c914333b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, новости севастополя, севастополь, пауэрлифтинг, рекорды
Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге

Рекорд РФ в пауэрлифтинге установил сотрудник МЧС России из Севастополя Виктор Стрелков

21:48 22.09.2025 (обновлено: 21:53 22.09.2025)
 
© МЧС СевастополяВиктор Стрелков
Виктор Стрелков
© МЧС Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков стал рекордсменом России в пауэрлифтинге. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства по региону.
"Рекорд России в становой тяге трэп-грифа (это гриф, имеющий какую-либо геометрическую форму – ред.). Результата в 230 килограммов в данной дисциплине Виктор Стрелков добился, выступив в категории ветеранов на Крымском этапе Чемпионата мира "Золотой Тигр 2025" по силовым видам спорта Национальной ассоциации пауэрлифтинга", – сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сначала спортсмен-спасатель установил рекорд, а уже в следующей попытке его же обновил.
Силовыми видами спорта замначальника МЧС России по Севастополю по антикризисному управлению полковник внутренней службы Виктор Стрелков занимается уже много лет. На его счету более полусотни побед и наград, добавили в пресс-службе.
В августе силач из Керчи Егор Сороколетов, мастер спорта по пауэрлифтингу и автор впечатляющих рекордов, завоевал бронзу на международном турнире в Кемеровской области.
Ранее глава Крыма сообщал, что крымские силачи – мастер спорта России, рекордсмен России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшид Исматиллаев и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев – стали рекордсменами Книги рекордов России. Также крымские спортсмены Исматиллаев и Сорокалетов поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира
Атлет из Крыма установил мировой рекорд по буксировке поездов
Силач из Крыма установил рекорд России по подъему гигантской гантели
 
СпортНовости СевастополяСевастопольПауэрлифтингРекорды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Франция признала Палестинское государство
22:30Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые
22:21Форос после удара ВСУ и заявления Путина на Совбезе РФ: главное за день
22:10Более шести беспилотников сбили на подлете к Севастополю и в районе Качи
22:04Крымский мост: оперативная обстановка
21:52Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:48Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге
21:31Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России
21:13ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели
20:56В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:54В Большой Алуште на четыре дня отключат газ
20:41Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу
20:2316 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР
20:07В Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"
19:56Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
19:42Беспилотники атакуют Москву
19:28Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"
19:06Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
18:52НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии
18:27Власти Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
Лента новостейМолния