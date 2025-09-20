https://crimea.ria.ru/20250920/sportsmenka-iz-sevastopolya-vyigrala-chempionat-rf-po-sportorientirovaniyu-1149583768.html
Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию
Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию
Севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T15:36
2025-09-20T15:36
2025-09-20T14:24
новости
михаил развожаев
спорт
новости севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149584192_0:216:927:737_1920x0_80_0_0_03371ca483aafca658327950cfc4eef8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Соревнования проходили в Иркутской области, в десяти километрах от города Ангарска, на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров. За звание чемпионов России вступили около двухсот спортсменов из 28 субъектов страны, уточнил Развожаев.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пара-армрестлингу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шахматы на льду: как развивают керлинг в КерчиАкадемия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших"Стрелковая молитва" и в бой: в Крыму учат детей практической стрельбе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149584192_0:129:927:824_1920x0_80_0_0_5c74babe7afa3b74d2d14663021e10db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, михаил развожаев, спорт, новости севастополя, крым, новости крыма
Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию
Спортсменка из Севастополя Руслана Рыжикова стала чемпионкой РФ по спорториентированию