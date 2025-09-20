Рейтинг@Mail.ru
Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию
Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию
Севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Соревнования проходили в Иркутской области, в десяти километрах от города Ангарска, на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров. За звание чемпионов России вступили около двухсот спортсменов из 28 субъектов страны, уточнил Развожаев.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пара-армрестлингу.
Спортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию

Спортсменка из Севастополя Руслана Рыжикова стала чемпионкой РФ по спорториентированию

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Впервые в копилке Севастополя золотая медаль чемпионата России по спортивному ориентированию — титул чемпионки России завоевала Руслана Рыжикова", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что воспитанница спортшколы №7 выиграла в дисциплине кросс многодневный.
Соревнования проходили в Иркутской области, в десяти километрах от города Ангарска, на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров. За звание чемпионов России вступили около двухсот спортсменов из 28 субъектов страны, уточнил Развожаев.
Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пара-армрестлингу.
