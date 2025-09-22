Рейтинг@Mail.ru
Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
Крымская спортсменка завоевала золотую награду на Всероссийских соревнования по женской борьбе, которые прошли на Кубани. Об этом сообщает Федерация спортивной... РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крымская спортсменка завоевала золотую награду на Всероссийских соревнования по женской борьбе, которые прошли на Кубани. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Республики Крым.Крымчанка завоевала золото в весовой категории до 73 кг. Девушка провела три схватки и во всех одержала уверенные победы (по 10:0): над победителем первенства России до 16 лет нынешнего года Алиной Харламовой из Белгородской области, Элиной Мустафиной из Башкортостана и Мирославой Лопатиной из Краснодарского края, уточнили в Федерации.В турнире участвовали более 200 спортсменок из 24 регионов России, добавили в пресс-службе.Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Иркутской области на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров. За звание чемпионов России вступили около двухсот спортсменов из 28 субъектов страны.
Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе

Девушка-борец из Крыма завоевала золото на Всероссийских соревнованиях

19:56 22.09.2025
 
© Федерация спортивной борьбы Республики КрымНазифе Рамазанова из Симферополя – победитель турнира по женской борьбе в Краснодарском крае
Назифе Рамазанова из Симферополя – победитель турнира по женской борьбе в Краснодарском крае
© Федерация спортивной борьбы Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крымская спортсменка завоевала золотую награду на Всероссийских соревнования по женской борьбе, которые прошли на Кубани. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Республики Крым.

"Воспитанница государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Средняя школа № 7", кандидат в мастера спорта России Назифе Рамазанова из Симферополя (тренеры – Игорь Тимашев и Андрей Добрынин) стала победителем III Всероссийских соревнований по женской борьбе среди девушек до 18 лет памяти заслуженного тренера России А. Ф. Бондарева", – сказано в сообщении.

Крымчанка завоевала золото в весовой категории до 73 кг. Девушка провела три схватки и во всех одержала уверенные победы (по 10:0): над победителем первенства России до 16 лет нынешнего года Алиной Харламовой из Белгородской области, Элиной Мустафиной из Башкортостана и Мирославой Лопатиной из Краснодарского края, уточнили в Федерации.
В турнире участвовали более 200 спортсменок из 24 регионов России, добавили в пресс-службе.
Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Иркутской области на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров. За звание чемпионов России вступили около двухсот спортсменов из 28 субъектов страны.
