Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе

2025-09-22T19:56
2025-09-22T19:56
2025-09-22T19:44
Девушка-борец из Крыма завоевала золото на Всероссийских соревнованиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крымская спортсменка завоевала золотую награду на Всероссийских соревнования по женской борьбе, которые прошли на Кубани. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Республики Крым.
"Воспитанница государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Средняя школа № 7", кандидат в мастера спорта России Назифе Рамазанова из Симферополя (тренеры – Игорь Тимашев и Андрей Добрынин) стала победителем III Всероссийских соревнований по женской борьбе среди девушек до 18 лет памяти заслуженного тренера России А. Ф. Бондарева", – сказано в сообщении.
Крымчанка завоевала золото в весовой категории до 73 кг. Девушка провела три схватки и во всех одержала уверенные победы (по 10:0): над победителем первенства России до 16 лет нынешнего года Алиной Харламовой из Белгородской области, Элиной Мустафиной из Башкортостана и Мирославой Лопатиной из Краснодарского края, уточнили в Федерации.
В турнире участвовали более 200 спортсменок из 24 регионов России, добавили в пресс-службе.
Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщал
, что севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Иркутской области на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров. За звание чемпионов России вступили около двухсот спортсменов из 28 субъектов страны.
