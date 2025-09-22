https://crimea.ria.ru/20250922/krymchanka-vzyala-zoloto-na-vserossiyskikh-sorevnovaniya-po-zhenskoy-borbe-1149631210.html

Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе

Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крымская спортсменка завоевала золотую награду на Всероссийских соревнования по женской борьбе, которые прошли на Кубани. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Республики Крым.Крымчанка завоевала золото в весовой категории до 73 кг. Девушка провела три схватки и во всех одержала уверенные победы (по 10:0): над победителем первенства России до 16 лет нынешнего года Алиной Харламовой из Белгородской области, Элиной Мустафиной из Башкортостана и Мирославой Лопатиной из Краснодарского края, уточнили в Федерации.В турнире участвовали более 200 спортсменок из 24 регионов России, добавили в пресс-службе.Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольская спортсменка завоевала титул чемпионки России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Иркутской области на высоте 520 метров над уровнем моря. Спортсмены состязались в трех разных ландшафтных зонах с максимальным перепадом высот до 80 метров. За звание чемпионов России вступили около двухсот спортсменов из 28 субъектов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стрелковая молитва" и в бой: в Крыму учат детей практической стрельбе"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболуЮный спортсмен из Севастополя победил на Первенстве Европы по шашкам

