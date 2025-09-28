Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Крымский мост открыли для проезда
По Крымскому мосту возобновили движение транспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту возобновили движение транспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост был закрыт в воскресенье в 11:58. Запрет на передвижение действовал 20 минут.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров c материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыт

12:19 28.09.2025 (обновлено: 12:20 28.09.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту возобновили движение транспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост был закрыт в воскресенье в 11:58. Запрет на передвижение действовал 20 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров c материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
