В Гурзуфе строят корпус школы для начальных классов - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Гурзуфе строят корпус школы для начальных классов
В Гурзуфе строят корпус школы для начальных классов - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Гурзуфе строят корпус школы для начальных классов
Свой пищеблок, спортзал, кабинеты специалистов – в средней школе Гурзуфа планируют построить модульный корпус для начальных классов к началу следующего учебного РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T10:48
2025-09-27T10:48
гурзуф
ялта
крым
янина павленко
школа
дети
образование в крыму и севастополе
благоустройство
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Свой пищеблок, спортзал, кабинеты специалистов – в средней школе Гурзуфа планируют построить модульный корпус для начальных классов к началу следующего учебного года. И таким образом всех учеников поселка смогут перевести на стабильную первую смену обучения. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
гурзуф
ялта
крым
гурзуф, ялта, крым, янина павленко, школа, дети, образование в крыму и севастополе, благоустройство, новости крыма
В Гурзуфе строят корпус школы для начальных классов

В Гурзуфе строят корпус для младшеклассников и отменят в школе вторую смену - власти

10:48 27.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Гурзуфе строят корпус школы для начальных классов
В Гурзуфе строят корпус школы для начальных классов
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Свой пищеблок, спортзал, кабинеты специалистов – в средней школе Гурзуфа планируют построить модульный корпус для начальных классов к началу следующего учебного года. И таким образом всех учеников поселка смогут перевести на стабильную первую смену обучения. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"В модуле планируем разместить шесть классов начальной школы, здесь будет свой пищеблок, спортивный зал, кабинеты специалистов – все для комфортной учебы", – отметила она.

Чтобы реализовать задумку – на месте бывшего стадиона демонтируют все старые постройки. Проект реализуется на внебюджетные средства.
"Главное – так мы разгрузим основную школу, где учатся 579 ребят, и забудем о второй смене. Вторым этапом благоустроим и школьную территорию", – уточнила Павленко.
Она добавила, что на территории появятся площадка для волейбола, поле для мини-футбола и площадка ГТО. В планах завершить обновление школы до 1 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам в соответствии с требованиями, определенными приказом Минпросвещения России для всех образовательных учреждений страны. Главное изменение на уровне общего образования касаются изучения отельных учебных предметов.
