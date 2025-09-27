https://crimea.ria.ru/20250927/v-gurzufe-stroyat-korpus-shkoly-dlya-nachalnykh-klassov-1149754045.html

В Гурзуфе строят корпус школы для начальных классов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Свой пищеблок, спортзал, кабинеты специалистов – в средней школе Гурзуфа планируют построить модульный корпус для начальных классов к началу следующего учебного года. И таким образом всех учеников поселка смогут перевести на стабильную первую смену обучения. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Чтобы реализовать задумку – на месте бывшего стадиона демонтируют все старые постройки. Проект реализуется на внебюджетные средства."Главное – так мы разгрузим основную школу, где учатся 579 ребят, и забудем о второй смене. Вторым этапом благоустроим и школьную территорию", – уточнила Павленко.Она добавила, что на территории появятся площадка для волейбола, поле для мини-футбола и площадка ГТО. В планах завершить обновление школы до 1 сентября 2026 года.Ранее сообщалось, что учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам в соответствии с требованиями, определенными приказом Минпросвещения России для всех образовательных учреждений страны. Главное изменение на уровне общего образования касаются изучения отельных учебных предметов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаВремя на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму

