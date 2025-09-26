Рейтинг@Mail.ru
В Крыму еще можно купаться – температура воды в море - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Несмотря на снижение температуры воздуха, море у берегов Крыма все еще остается достаточно теплым. Как рассказала РИА Новости Крым начальник крымского... РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на снижение температуры воздуха, море у берегов Крыма все еще остается достаточно теплым. Как рассказала РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, теплее всего вода у берегов Алушты и Севастополя.Температура воды в Азовском море +19, такие же значения зафиксированы и в Керченском проливе, добавила она.Как ранее сообщал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, последняя декада сентября порадует жителей и гостей полуострова продолжением бархатного сезона: солнцем, безоблачным небом и теплым морем.В этом году в Ялте и Севастополе до октября продлили купальный сезон. Этой осенью крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателейОтдых в Крыму осенью - как загружены отелиКакие крымские города туристы выбирают в сентябре
В Крыму еще можно купаться – температура воды в море

В Крыму самое теплое море у берегов Севастополя и Алушты

16:41 26.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на снижение температуры воздуха, море у берегов Крыма все еще остается достаточно теплым. Как рассказала РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, теплее всего вода у берегов Алушты и Севастополя.
"Температура воды на западном побережье +19 градусов, это в Евпатории, Николаевке, в Севастополе и Алуште воде море прогрето до +20, вода у берегов Ялты +19 градусов", - рассказала Любецкая.
Температура воды в Азовском море +19, такие же значения зафиксированы и в Керченском проливе, добавила она.
Как ранее сообщал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, последняя декада сентября порадует жителей и гостей полуострова продолжением бархатного сезона: солнцем, безоблачным небом и теплым морем.
В этом году в Ялте и Севастополе до октября продлили купальный сезон.
Этой осенью крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха.
