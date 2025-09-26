https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-esche-mozhno-kupatsya--temperatura-vody-v-more-1149765715.html

В Крыму еще можно купаться – температура воды в море

В Крыму еще можно купаться – температура воды в море - РИА Новости Крым, 26.09.2025

В Крыму еще можно купаться – температура воды в море

Несмотря на снижение температуры воздуха, море у берегов Крыма все еще остается достаточно теплым. Как рассказала РИА Новости Крым начальник крымского... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T16:41

2025-09-26T16:41

2025-09-26T16:41

эксклюзивы риа новости крым

крым

крымский гидрометцентр

татьяна любецкая

черное море

азовское море

керченский пролив

крымская погода

погода в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132489669_0:47:1620:958_1920x0_80_0_0_6c2aca7fcab603b23da21cb15c8b6c38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на снижение температуры воздуха, море у берегов Крыма все еще остается достаточно теплым. Как рассказала РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, теплее всего вода у берегов Алушты и Севастополя.Температура воды в Азовском море +19, такие же значения зафиксированы и в Керченском проливе, добавила она.Как ранее сообщал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, последняя декада сентября порадует жителей и гостей полуострова продолжением бархатного сезона: солнцем, безоблачным небом и теплым морем.В этом году в Ялте и Севастополе до октября продлили купальный сезон. Этой осенью крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателейОтдых в Крыму осенью - как загружены отелиКакие крымские города туристы выбирают в сентябре

https://crimea.ria.ru/20250827/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pyat-glavnykh-plyusov-osennego-otdykha-1149015243.html

крым

черное море

азовское море

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, черное море, азовское море, керченский пролив, крымская погода, погода в крыму, новости крыма