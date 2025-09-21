https://crimea.ria.ru/20250921/zaderzhitsya-li-babe-leto-v-krymu--prognoz-ot-fobos-1149562184.html
Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
прогноз
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Антициклон окончательно обоснуется в Крыму после выходных и последняя декада сентября порадует жителей и гостей полуострова продолжением бархатного сезона: солнцем, безоблачным небом и теплым морем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, отметив, что это будет настоящий ренессанс бабьего лета.По словам эксперта, пришедший в Крым на выходных антициклон обоснуется и останется практически на всю неделю, поэтому никаких погодных сюрпризов не будет.По ночам воздух будет остывать до +8...+13 градусов, а днем подниматься в среднем до +25 градусов, прогнозирует Тишковец."В понедельник днем это +21...+26, во вторник +22... +27. И примерно в таком диапазоне дневная температура в районе 25-26 градусов тепла будет держаться всю предстоящую семидневку", – уточнил эксперт.Благодаря такому долговременному прогреву вода в море, температура которой после шторма, обрушившегося на Крым в конце минувшей недели, стала колебаться от +21 до +24 градусов, вновь выйдет на комфортные параметры +22...+25, обещает Тишковец."То есть идеальная погода. Лучшая для заключительной декады сентября", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце произошла сильная вспышкаВ Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 летМощные взрывы истощили энергию Солнца – что будет дальше
крым
центр погоды "фобос", евгений тишковец, прогноз, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма
