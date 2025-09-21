Рейтинг@Mail.ru
Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250921/zaderzhitsya-li-babe-leto-v-krymu--prognoz-ot-fobos-1149562184.html
Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС
Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС
Антициклон окончательно обоснуется в Крыму после выходных и последняя декада сентября порадует жителей и гостей полуострова продолжением бархатного сезона:... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T20:11
2025-09-21T19:32
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
прогноз
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/10/1118838396_0:274:2865:1886_1920x0_80_0_0_68b07f21d7444c429c13c55e0d3a444f.jpg
Прогноз погоды для Крыма на неделю
Прогноз погоды для Крыма на неделю
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Антициклон окончательно обоснуется в Крыму после выходных и последняя декада сентября порадует жителей и гостей полуострова продолжением бархатного сезона: солнцем, безоблачным небом и теплым морем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, отметив, что это будет настоящий ренессанс бабьего лета.По словам эксперта, пришедший в Крым на выходных антициклон обоснуется и останется практически на всю неделю, поэтому никаких погодных сюрпризов не будет.По ночам воздух будет остывать до +8...+13 градусов, а днем подниматься в среднем до +25 градусов, прогнозирует Тишковец."В понедельник днем это +21...+26, во вторник +22... +27. И примерно в таком диапазоне дневная температура в районе 25-26 градусов тепла будет держаться всю предстоящую семидневку", – уточнил эксперт.Благодаря такому долговременному прогреву вода в море, температура которой после шторма, обрушившегося на Крым в конце минувшей недели, стала колебаться от +21 до +24 градусов, вновь выйдет на комфортные параметры +22...+25, обещает Тишковец."То есть идеальная погода. Лучшая для заключительной декады сентября", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце произошла сильная вспышкаВ Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 летМощные взрывы истощили энергию Солнца – что будет дальше
https://crimea.ria.ru/20250920/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-1149588215.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/10/1118838396_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_a68c3ce41d50c0ce702cd2ead2332283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, прогноз, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС

В Крыму восстановится теплая и солнечная погода – прогноз на неделю от ФОБОС

20:11 21.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Антициклон окончательно обоснуется в Крыму после выходных и последняя декада сентября порадует жителей и гостей полуострова продолжением бархатного сезона: солнцем, безоблачным небом и теплым морем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, отметив, что это будет настоящий ренессанс бабьего лета.
Прогноз погоды для Крыма на неделю
20:11
По словам эксперта, пришедший в Крым на выходных антициклон обоснуется и останется практически на всю неделю, поэтому никаких погодных сюрпризов не будет.

"Такой ренессанс бабьего лета: много солнца, никаких осадков, слабый ветер переменный 2-7 м/с – в общем, бархатный сезон в регион все-таки вернется", – сказал специалист.

По ночам воздух будет остывать до +8...+13 градусов, а днем подниматься в среднем до +25 градусов, прогнозирует Тишковец.
"В понедельник днем это +21...+26, во вторник +22... +27. И примерно в таком диапазоне дневная температура в районе 25-26 градусов тепла будет держаться всю предстоящую семидневку", – уточнил эксперт.
Благодаря такому долговременному прогреву вода в море, температура которой после шторма, обрушившегося на Крым в конце минувшей недели, стала колебаться от +21 до +24 градусов, вновь выйдет на комфортные параметры +22...+25, обещает Тишковец.
"То есть идеальная погода. Лучшая для заключительной декады сентября", – подытожил специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Солнце произошла сильная вспышка
В Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 лет
Мощные взрывы истощили энергию Солнца – что будет дальше
Пляж в Евпатории - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Вчера, 17:40
Где самое теплое море в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПрогнозКрымская погодаПогода в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС
19:51В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч
19:31На Кубани отец убил трехлетнюю дочь
19:11Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
18:34Власти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставки
18:16ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб
17:57В Севастополе остановили катера и паромы
17:4475 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
17:10Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм
16:37Признание Палестины – какие страны присоединились
16:10Больше 2000 детей из сел Крыма посетят бесплатную экскурсию в Феодосии
15:46Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
15:22Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
14:44Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза за час
13:39Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей
13:06Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
12:31ВСУ обстреляли жилые дома в Запорожской области – 14 раненых и один погиб
12:15В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
12:07"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
Лента новостейМолния