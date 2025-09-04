https://crimea.ria.ru/20250904/moschnye-vzryvy-istoschili-energiyu-solntsa--chto-budet-dalshe-1149178831.html

Мощные взрывы истощили энергию Солнца – что будет дальше

Вспышечная активность Солнца резко снижается после большого количества мощных взрывов на поверхности звезды. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вспышечная активность Солнца резко снижается после большого количества мощных взрывов на поверхности звезды. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Что происходит на СолнцеВ настоящее время вероятность вспышек высшего уровня вернулась к уровням статистической погрешности, а это значит, что ждать этих событий придется до следующего пробуждения Солнца, отмечают в Лаборатории."На данный момент на звезде сохраняется исключительно большое число пятен, но в массе своей они представляют собой руины, не обладающие энергией. Скорее всего на Солнце еще на несколько суток сохранится повышенная фоновая активность из вспышек низкого уровня C, но, если не случится ничего экстраординарного, то к концу недели исчезнет и она", – предполагают специалисты.При этом в лаборатории не исключают изменения сценариев, поскольку строить точные прогнозы в части поведения Солнца невозможно.Магнитные бури в сентябреНесмотря на снижение солнечной активности, по данным Лаборатории, в сентябре все же ожидается череда магнитных бурь, первая из которых обрушится на землю 7 числа.Далее космический удар прогнозируется на 15 сентября. Кроме того, повышенная напряженность магнитосферы, не достигающая штормовых значений, ожидается 8, 9, 14 и 16 числа.Затем до конца сентября магнитных бурь не прогнозируют. Следующий геомагнитный шторм произойдет только 2 октября, считают ученые.Самые сильные вспышки уровня M4.5 произошли на Солнце 25 августа и 26 августа, 28 августа Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, 29 числа в течение суток было зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M. Событие M2.7 от 30 августа, после которого был зарегистрирован выброс плазмы в сторону Земли, пришедший в ночь с 1 на 2 сентября и вызвавший полярные сияния над территорией страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для ЗемлиКак пережить магнитную бурю: советы врачаОт поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян

