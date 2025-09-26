Рейтинг@Mail.ru
Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма
Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма
Жители Алушты и пригородных населенных пунктов остались без электричества из-за аварии на сетях. Всего обесточено более 3,5 тысяч абонентов. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 26.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123382919_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_853d49e7db5b6510e20ecc5363f2eadf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Жители Алушты и пригородных населенных пунктов остались без электричества из-за аварии на сетях. Всего обесточено более 3,5 тысяч абонентов. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. По данным "Крымэнерго", аварийные бригады уже работают на местах. Ориентировочно электричество появится у абонентов в течение трех часов. Утром в пятницу сообщалось, что Бахчисарай, а также пять пригородных сел остались без электроснабжения из-за аварийного отключения.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиКрым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
РИА Новости Крым
Новости
крым, алушта, гуп рк "крымэнерго", галина огнева, жкх, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, электросети, энергосистема крыма, новости крыма, общество, юбк
Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма

В Алуште и четырех южнобережных селах из-за аварии обесточены больше 3,5 тысяч абонентов

13:46 26.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Жители Алушты и пригородных населенных пунктов остались без электричества из-за аварии на сетях. Всего обесточено более 3,5 тысяч абонентов. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

"Под отключением 3549 абонентов. В Алуште электроэнергии нет на улицах 60 лет СССР и Юбилейная, а также в селах Изобильное, Розовое, Красный рай, Нижняя Кутузовка", – написала она в Telegram.

По данным "Крымэнерго", аварийные бригады уже работают на местах. Ориентировочно электричество появится у абонентов в течение трех часов.
Утром в пятницу сообщалось, что Бахчисарай, а также пять пригородных сел остались без электроснабжения из-за аварийного отключения.
Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
