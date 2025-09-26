https://crimea.ria.ru/20250926/bolshe-35-tysyach-abonentov-ostalis-bez-sveta-na-yuzhnom-beregu-kryma-1149756734.html

Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма

Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма

26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Жители Алушты и пригородных населенных пунктов остались без электричества из-за аварии на сетях. Всего обесточено более 3,5 тысяч абонентов. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. По данным "Крымэнерго", аварийные бригады уже работают на местах. Ориентировочно электричество появится у абонентов в течение трех часов. Утром в пятницу сообщалось, что Бахчисарай, а также пять пригородных сел остались без электроснабжения из-за аварийного отключения.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиКрым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию

юбк

