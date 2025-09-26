https://crimea.ria.ru/20250926/bakhchisarayskiy-rayon-kryma-obestochen-iz-za-avarii-1149745783.html

Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии

Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии

Бахчисарай, а также пять пригородных сел остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Бахчисарай, а также пять пригородных сел остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Так, без света остались жители Бахчисарая, а также сел Мостовое, Железнодорожное, Новенькое, Сирень и Речное. На месте работает аварийная бригада, уточнили в "Крымэнерго".В четверг Бахчисарайский район и четыре населенных пункта Ленинского района полуострова также были обесточены из-за аварии.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

