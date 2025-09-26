Рейтинг@Mail.ru
Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии
Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии
Бахчисарай, а также пять пригородных сел остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T09:55
2025-09-26T09:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Бахчисарай, а также пять пригородных сел остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Так, без света остались жители Бахчисарая, а также сел Мостовое, Железнодорожное, Новенькое, Сирень и Речное. На месте работает аварийная бригада, уточнили в "Крымэнерго".В четверг Бахчисарайский район и четыре населенных пункта Ленинского района полуострова также были обесточены из-за аварии.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии

Бахчисарай и пять близлежащих сел обесточены в Крыму из-за аварии на линии

09:55 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Бахчисарай, а также пять пригородных сел остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"В Бахчисарайском районе из-за аварийного отключения обесточены шесть населенных пунктов", – сказано в сообщении.
Так, без света остались жители Бахчисарая, а также сел Мостовое, Железнодорожное, Новенькое, Сирень и Речное. На месте работает аварийная бригада, уточнили в "Крымэнерго".
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили на ресурсоснабжающем предприятии.
В четверг Бахчисарайский район и четыре населенных пункта Ленинского района полуострова также были обесточены из-за аварии.
Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
