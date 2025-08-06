https://crimea.ria.ru/20250806/krym-na-pikovoy-moschnosti-potrebleniya-elektroenergii--est-li-defitsit-1148523574.html

Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит

Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит

Веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T11:23

2025-08-06T11:23

2025-08-06T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Также Аксенов сообщил, что модернизация энергосети Южного берега Крыма идет без нарушений графика."Запланирована реконструкция двух линейных этапов транзита Южного берега Крыма: строительство линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Алушта – Артек с заходом на подстанции (ПС) 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха (Малый Маяк) с заходом на подстанции 110 кВ Шарха и реконструкция высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на подстанции Перевальное и устройством заходов на подстанцию 110 кВ Лучистое", – перечислил глава РК.Кроме того, запланирована реконструкция двух подстанций: 110 кВ Дарсан (Ялта) и 110 кВ Шарха, а также завершение работ по подстанции 110 кВ Гаспра (Большая Ялта), что позволит реконструировать и построить новые линейные участки и центры питания от села Перевального Симферопольского района до Алушты и частично ЮБК добавил он, уточнив, что на проведение этих работ выделено восемь миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

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севастополь

юбк

алушта

симферопольский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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