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Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит
Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит
Веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T11:23
2025-08-06T11:23
2025-08-06T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Также Аксенов сообщил, что модернизация энергосети Южного берега Крыма идет без нарушений графика."Запланирована реконструкция двух линейных этапов транзита Южного берега Крыма: строительство линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Алушта – Артек с заходом на подстанции (ПС) 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха (Малый Маяк) с заходом на подстанции 110 кВ Шарха и реконструкция высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на подстанции Перевальное и устройством заходов на подстанцию 110 кВ Лучистое", – перечислил глава РК.Кроме того, запланирована реконструкция двух подстанций: 110 кВ Дарсан (Ялта) и 110 кВ Шарха, а также завершение работ по подстанции 110 кВ Гаспра (Большая Ялта), что позволит реконструировать и построить новые линейные участки и центры питания от села Перевального Симферопольского района до Алушты и частично ЮБК добавил он, уточнив, что на проведение этих работ выделено восемь миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
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РИА Новости Крым
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Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит
В Крыму веерные отключения света и графики подачи электричества вводить не будут – Аксенов
11:23 06.08.2025 (обновлено: 11:41 06.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт (с учетом города Севастополя), без учета города Севастополя – 1348 МВт. Однако энергодефицита нет, все проходит штатно, крупных аварий не зафиксировано, веерных отключений или графиков вводиться не будет", – проинформировал глава РК.
Также Аксенов сообщил, что модернизация энергосети Южного берега Крыма идет без нарушений графика.
"Запланирована реконструкция двух линейных этапов транзита Южного берега Крыма: строительство линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Алушта – Артек с заходом на подстанции (ПС) 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха (Малый Маяк) с заходом на подстанции 110 кВ Шарха и реконструкция высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на подстанции Перевальное и устройством заходов на подстанцию 110 кВ Лучистое", – перечислил глава РК.
Кроме того, запланирована реконструкция двух подстанций: 110 кВ Дарсан (Ялта) и 110 кВ Шарха, а также завершение работ по подстанции 110 кВ Гаспра (Большая Ялта), что позволит реконструировать и построить новые линейные участки и центры питания от села Перевального Симферопольского района до Алушты и частично ЮБК добавил он, уточнив, что на проведение этих работ выделено восемь миллиардов рублей.
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