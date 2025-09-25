https://crimea.ria.ru/20250925/pulya-vyshla-cherez-glaz-boets-iz-kryma-shel-k-svoim-oslepshiy-po-minnomu-polyu-1149735098.html

Пуля вышла через глаз: боец из Крыма шел к своим ослепший по минному полю

Пуля вышла через глаз: боец из Крыма шел к своим ослепший по минному полю - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Пуля вышла через глаз: боец из Крыма шел к своим ослепший по минному полю

РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T19:51

2025-09-25T19:51

2025-09-25T19:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым.Это был первый серьезный выход "Тавра". Шли долго. Километров десять. Когда подобрались поближе – нашли себе убежища, расположились. В их с напарником задачи входило "срисовывать" технику противника и каждые два часа докладывать об увиденном командиру."В общем, нашли себе ямки, из которых можно вести наблюдение. Сбросил с себя сумку, снаряжение, чтобы выдохнуть, и начал осматриваться. В какой-то момент напарник отошел подальше и я, в этом моя ошибка, зачем-то встал в полный рост. Вот тогда меня снайпер и засек. Пуля прошла с правой стороны, в сантиметре от виска, и вылетела через левый глаз. Снайпер, наверное, в затылок целился, но я голову резко повернул", – рассказывает боец.История, которая произошла с крымчанином Станиславом Зеленецким из Сакского района, случилась в канун Нового года. Иначе как чудесной ее не назвать. Он, получив сквозное ранение в голову, пять дней провел в окопе без сознания, а потом вышел к своим – слепой, по заминированному полю.Пять дней в ожидании рассвета"Увы, в тот момент, когда в полный рост вытягивался, ни о чем плохом не думал, просто хотелось размять затекшее тело. Потом яркая вспышка слева, и я упал. Подбежал напарник. Я пополз за ним в укрытие, ориентируясь на голос. Он оказал мне первую помощь, наложил повязку", – вспоминает герой.Напарник пошел за подмогой. Стас накрылся спальником и закрыл глаза. Через какое-то время очнулся от холода – той пробирающей свежести, которая бывает зимой в предрассветные часы. Вокруг было темно. Очень хотелось пить. "Тавр" стал ждать рассвета. Но лучи солнца все никак не появлялись. Тогда он нашел рацию, наощупь разблокировал ее, но и она на светилась. Подумал, сломалась. Достал зажигалку. Но и от нее света не было. Только пламенем обожгло пальцы."Я до последнего не понимал, что со мной случилось. Думал, черкануло просто. Верил, что темнота сейчас отступит. Боли не было. Понял, что на улице не ночь, только тогда, когда, выбравшись из ямы, развернул фольгу, которую в аптечке носят, на тот случай, если раненых нужно согреть, а она на солнце заиграла, до рези в глазу", – рассказывает боец.Решил не ждать, а действовать. Вспомнил, с какой стороны пришли на точку, развернулся примерно на 80 градусов, и рванул, веря, что попадет к своим. Он бежал и падал, полз и пробирался через ветки. Однажды даже слышал, как над ним кружит дрон. Присел и замер. И "птица", покружив, улетела. Это потом ему скажут, что вообще непонятно, как он вышел к своим. Ведь местность была вся усеяна минами-"колокольчиками". Позже, при эвакуации, группа наткнется на две такие – всех ранит. Осколочное ранение ног получит и "Тавр".– Станислав, как поняли, что пришли к своим?..– Просто кричал. Крикнул раз. Никто не отозвался. Я дальше повернул – ползу, бегу. Еще раз крикнул. Тогда отозвался паренек. Я прокричал, из какой я бригады, что не вижу ничего, "триста". Тогда он взял меня за руку и вывел к своим. Там спросили, когда заходил (на точку – ред.). Вчера, говорю, 28 декабря. А они мне, в смысле, вчера? Сегодня уже 3 января.На Херсонщине, где лес сосновый, в конце декабря еще относительно тепло. Теплее, чем, например, в Донецке или Луганске. В те дни еще хорошо "плюсануло", потому и не замерз, наверное, рассуждает герой.Из полевого госпиталя бойца переправили в Севастополь, куда затем примчалась и его жена Ирина, телефон которой он знает наизусть. Потом была реабилитация в Москве и Владивостоке. И всюду врачи разводили руками: никакие очки и линзы не помогут улучшить зрение в уцелевшем глазу, потому что пуля задела нерв."Вижу только на два процента. Но за два года уже привык. Если места знакомые – так вообще нормально ориентируюсь. Даже не велосипедах с сыном гоняем – он впереди едет, а я за ним", – признается собеседник.И добавляет, что если через камеру телефона на что-то смотреть, то можно даже отдельные буквы прочесть или увидеть, пусть и размыто, рисунок сына.Вместе со зрением у Стаса пропало и обоняние. Теперь вкус многих привычных блюд и напитков для каждый раз разный."Вроде, один и тот же лимонад покупаю, но только сегодня у него один вкус, а завтра – другой", – признается он, улыбаясь."Тавр": строитель и крымчанин33-летний Станислав Зеленецкий – коренной крымчанин, живет в Орехово Сакского района. Здесь и дом родительский, и школа, в которой учился. До СВО занимался стройкой – "дома с ноля поднимали, ремонтировали, что нужно". Но больше всего ему нравились кровельные работы, сварке выучился. В августе 2023-го года подписал контракт с Минобороны. Признается: стало как-то неспокойно на душе, решил, что пора идти защищать Родину. И жена, и мама, у которой он один, младшенький, остался, отговаривали. Но он упертый – как решил, так и сделал."В октябре 2023-го нас повезли в Донецк. Выдали обмундирование, снаряжение нормальное. Сначала меня хотели в штурмовики определить, но потом распределили в разведгруппу, поставили замкомандиром группы. Мы прошли обучение и поехали в Луганск, уже в наш лагерь. Началась усиленная подготовка", – вспоминает он.Еще через время "Тавр" попадет на херсонское направление, почти к самой линии соприкосновения. Он отчетливо помнит, как летят они по дороге, которую называют "дорогой смерти", и как он вдруг приходит понимание, что его ждет первый серьезный "выход".– А как появился позывной "Тавр"?– Ой, это смешная история! Однажды разгадывал кроссворд. А там вопрос: "Древний крымчанин". Думал-думал и ответ подсмотрел. Оказалось, тавр. И очень мне это слово понравилось. Так и стал "Тавром".– Стас, Вы о чем-нибудь жалеете?– Мой автоматик. Очень жаль, что потерял его. Когда мне его выдали, то я его обработал, почистил, зашкурил и покрасил. Это как... моя прелесть. Понимаете? А он остался там, у той ямы. И очень я об этом жалею. И еще о том, что сейчас не на фронте.Новая жизнь у жены "под присмотром"Рядом любящая семья – мама Екатерина Сидоровна, жена Ирина и сын Давид. Восьмилетний мальчишка от отца не отходит – все прижимается к нему, обнимает и поглаживает. Просит, чтобы на фотографии его папа обязательно был в форме. Медаль "За отвагу" показывает с гордостью.На следующий год Станислав собирается поступать в медицинский колледж, чтобы начать профессионально заниматься массажем. Новую специальность он получил в семейном центре имени А.И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе, где проходят реабилитацию бойцы СВО."Сертификат-то есть, но, чтобы работать официально, одного сертификата мало, нужно еще и медицинское образование. Так что пока дома практикуюсь, на родных. Но в будущем хотел бы открыть массажный кабинет. Жена у меня мастер маникюра, а я бы рядом массажи делал. У нее под присмотром, что называется", – улыбаясь, делится планами ветеран. И добавляет: "Волонтеры ОНФ пообещали привезти массажный стол, ждем сегодня-завтра".Еще Зеленецкий занимается армрестлингом. Вместе с женой они ездят на тренировки в Симферополь, к известному крымскому спортсмену и тренеру Аметхан Абдураманову, который "вообще-то не тренирует, но за Стаса взялся".– Станислав, Вы чудом уцелели. Никогда не думали, почему?– Часто задавал себе этот вопрос. Наверное, нужен еще на этой земле. Младшему сыну нужен, старшего вот в армию проводили. Жене и матери обещал, что вернусь. Но о том, что это какое-то новогоднее чудо – не думал. Хотя помню, когда очнулся в яме, увидел силуэт старшего брата Пашки, покойного. Он будто трогает меня и тут же отталкивает. Силуэт страшный, но я почему-то подумал тогда, что это хороший знак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Читайте также на РИА Новости Крым:"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВОЧетыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял""Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы

