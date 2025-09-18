Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу - РИА Новости Крым, 18.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250918/krymchanin-stal-vitse-chempionom-mira-po-para-armrestlingu-1149537594.html
Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу
Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу
Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пара-армрестлингу, сообщает министерство спорта РК. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пара-армрестлингу, сообщает министерство спорта РК.В ведомстве уточнили, что соревнование проходило в болгарском городе Албене.В мировом первенстве приняли участие более 1500 спортсменов из 58 стран.Ранее сообщалось, что крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире в Чите.
Новости
крым, спорт, новости крыма, минспорта крыма, пара-армрестлинг
Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу

Аметхан Абдураманов из Крыма завоевал серебро на чемпионате мира по пара-армрестлингу

22:19 18.09.2025
 
© Минспорта КрымаКрымский спортсмен Аметхан Абдураманов
Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов
© Минспорта Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пара-армрестлингу, сообщает министерство спорта РК.
В ведомстве уточнили, что соревнование проходило в болгарском городе Албене.
"Он представлял сборную команду России и завоевал почетное второе место в весовой категории до 85 килограммов, став вице-чемпионом", – рассказали в минспорта.
В мировом первенстве приняли участие более 1500 спортсменов из 58 стран.
Ранее сообщалось, что крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире в Чите.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский боксер взял золото на международном турнире
Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях
 
