Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу
Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пара-армрестлингу, сообщает министерство спорта РК. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T22:19
2025-09-18T22:19
2025-09-18T20:53
крым
спорт
новости крыма
минспорта крыма
пара-армрестлинг
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пара-армрестлингу, сообщает министерство спорта РК.В ведомстве уточнили, что соревнование проходило в болгарском городе Албене.В мировом первенстве приняли участие более 1500 спортсменов из 58 стран.Ранее сообщалось, что крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире в Чите.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский боксер взял золото на международном турниреАкадемия футбола Крыма воспитывает лучших из лучшихКрымские парапланеристы победили на международных соревнованиях
