"Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы

"Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы - РИА Новости Крым, 09.09.2025

"Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы

РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09T18:57

2025-09-09T18:57

2025-09-09T19:03

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149148777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c12e1a43fd0b827dbe0ba453c09735c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.Когда-то Валерий Мороз занимался геодезией - выносом и разбивкой осей координат и высот, закреплением их на местности, проверкой правильности ведения строительных работ относительно проектов и рабочей документации, составлял исполнительные схемы. Потом ушел на СВО, подорвался на вражеской мине, потерял ногу. Теперь он измеряет параметры человеческого тела, работает за вакуумной стойкой, делает слепки из термопластичных материалов и культеприемные гильзы, устанавливает гидравлические или бионические узлы. Теперь он занимается протезированием. И признается "Лучше других знаю чувства таких же, как и сам".Сначала был "противным клиентом""К нам в "протезку" он пришел с противным настроением, - вспоминает друг и наставник Валерия техник-протезист Олег Головинов. - Когда я пытался объяснить, что тот протез, который у него сейчас, это совсем не то, что ему нужно для здоровья и комфорта, он и слушать не хотел, смотрел скептически, мол, на замке (метод крепления протеза к культе - ред.) пришел, на замке и буду ходить".Но в итоге Головинов все же уговорил упрямого клиента попробовать "вакуумный протез", который как раз подходит для молодых и активных, улучшает в культе кровообращение, а следовательно, сохраняет ее.Попробовать себя в протезировании приходят разные люди, и их немало. Какого-то специального образования на начальном этапе не нужно, его в процессе можно получить, главное - опыт. Но остаются в профессии немногие. Не все умеют найти подход к людям с ампутацией. А у Валеры это получается, вот только он "слишком сочувственный", говорит Головинов.Теперь свой для таких жеВалерий, который находится тут же, категорически не соглашается, что он "слишком сочувственный" и рассуждает так: "Просто я на себе прочувствовал, что такое плохие протезы, а что такое хорошие. И могу разделить чувства таких же пациентов. Они видят во мне своего, что ли. Спрашивают, кто мне делал протез, как давно на нем хожу. Объясняю, что если протез сделан правильно, то на нем можно ходить почти не прихрамывая. И наоборот: если в процессе его изготовления допущены ошибки, то можно навредить себе - разбить колено, культю. Нюансов много".Почти никто и никогда не спрашивает у Валерия, как он получил ранение, потому что "и так понятно, у всех одна история", между собой ветераны СВО общаются "просто для того, чтобы узнать, а вдруг в соседнем блиндаже сидели".Боевое крещение Мороза-протезиста после нескольких месяцев стажировки случилось как раз в отпуск его наставника Головинова. На предприятие явился клиент с ампутацией голени, и у него было только четыре дня, чтобы сделать протез и уехать обратно "за ленточку". Поскольку все необходимые комплектующие пришли, Валерий решил действовать. Итог: очень высокий и крупный мужчина, с объемной культей, на которой сложно прочувствовать зоны разгрузки, ушел довольный его работой. На динамичном вакууме ему оказалось комфортно.Делать протезы, самому стоя на "железной ноге", несложно, уверяет он. Но вот на колено, в отличие от других протезистов, он встать не может. Ему приходится табуреточку с собой таскать, чтобы не "ушатать" собственный протез. Бывают, случаются и фантомные боли.Жить и радоваться без комплексовСразу после травмы он комплексовал, всячески маскировал протез, коллеги по цеху даже говорят, что в прошлом он был "фанатом "косметики" (поролоновая оболочка на протез - ред.). Не хотел, чтобы люди знали, что он безногий."Помню, когда был в Туле на реампутации, выбрался из госпиталя в центр города по делам. Туда меня товарищи подвезли. Вышел, значит, из машины, иду среди людей, на костылях иду. Люди на меня смотрят. Мне эти взгляды жалостливые очень не понравились. После этого долго потом никуда не выбирался", - вспоминает собеседник.И даже когда Валерий получил протез, ему потребовалось немало времени, чтобы принять себя таким, каким он стал, сменить брюки на шорты и показать окружающим, без стеснения, что ходит он на протезе.Кстати, он спортсмен, хоккеист. В команде "ЮГ-следж"("Южные грифоны-следж"), которая состоит из ветеранов СВО с ампутацией и членов регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Опора", выступает в роли защитника.Решительный донецкий парень и его семья-оберегВалерий Мороз - уроженец Донецка. До СВО занимался геодезией, работал на дорогах. В Крым переехал в 2017-м, а через год перевез семью - жену и двоих детей, третий, сын - уже коренной крымчанин.Жена, поняв, что отговаривать бесполезно, поддержала решение мужа. Отец пообещал, что будет молиться. А мама? Мама к тому времени умерла. Но если бы знала, что сын идет воевать - не пережила бы, продолжает собеседник.Сначала Валерий был штурмовиком с позывным "Мороз", потом стал снайпером с позывным "Шкипер". Первое ранение получил, когда на БТРе ехали на позиции, и попали под "прямое воздействие". Мороза ранило в грудь и в голову, осколок в семь миллиметров чудом не пробил кость. Боец отшучивается: "в виске у меня мозгов мало и кость толстая, поэтому он там и застрял, но жить не мешает".Второе ранение он получил на запорожском направлении - наступил на минно-взрывное устройство."Нужно было какой-то отрезок пути перебежать по открытой местности. Инфракрасный фонарик включил - глянул, запомнил, побежал. Но грязь, листва - не увидел и наступил. Меня подбросило, сделал сальто. Поорал секунд двадцать. Когда пришел в себя - сполз в траншею. Напарник помог обработать рану. Но от стресса его трясло, так что жгут я наложил себе сам, и сам приполз в блиндаж", - рассказывает боец. И, помолчав, добавляет, что все время находился в ясном сознании, потому что ему очень хотелось увидеть своих - детей, жену.Именно супругу Ксению, с которой они вместе уже двадцать лет, Валерий называет своим ангелом-хранителем. И вспоминает историю: однажды она, взяв младшего ребенка, приехала к нему на побывку в Бердянск. Думали, что в запасе будет дней десять, но приказ изменился и пришлось срочно выдвигаться."Выходим со двора, они меня провожают, идут вслед. Мелкий тогда еще не разговаривал. Я подумал о том, что если со мной что-то случится, то он и помнить меня не будет. Хотел не оборачиваться. Но не сдержался, глянул: идут, за ручки держатся. Эта картинка осталось в голове. Все время о них думал, о семье своей. Наверное, благодаря этому и выжил", - говорит он. И добавляет: "И Богу, конечно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Читайте также на РИА Новости Крым:Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутациейВыбросить костыли и начать жить: как в Крыму получить "умные" протезы

крым

