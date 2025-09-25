Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту остановлено движение - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
На Крымском мосту остановлено движение
На Крымском мосту остановлено движение - РИА Новости Крым, 25.09.2025
На Крымском мосту остановлено движение
Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T22:51
2025-09-25T22:52
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту остановлено движение

Крымский мост закрыт

22:51 25.09.2025 (обновлено: 22:52 25.09.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
Лента новостейМолния