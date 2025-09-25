Рейтинг@Mail.ru
Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны - РИА Новости Крым, 25.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250925/moschnye-udary-po-zhd-uzlam-ukrainy----vstali-voennye-eshelony-1149706691.html
Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны
Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны
Удары нанесены по объектам на Украине, поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T10:21
2025-09-25T10:21
украина
новости
взрыв
поезд
сумская область
винницкая область
николаевская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Удары нанесены по объектам на Украине, поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. Об этом информируют местные власти.В Винницкой области значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры, проинформировала первый замначальника областной военной администрации Наталья Заболотная.Власти Николаевской области также сообщают о ночном прилете по инфраструктуре.По данным украинского предприятия "Укрзализница", в результате удара отдельные участки железной дороги обесточены и в Кировоградской области. К этому времени задерживаются восемь поездов.Как пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское пророссийское сопротивление, также ночью поражены железнодорожные узлы и подстанции в Сумской области. По данным СМИ, ударами по железнодорожной инфраструктуре Украины остановлено движение эшелонов с военными грузами ВСУ, часть техники уничтожена. Также поражены места дислокации военных, есть подтвержденные уничтожения групп боевиков ВСУ.Воздушная тревога в ночь на четверг звучала также в Бориспольском и Броварском районах Киева. Также громко было в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны

Ударами по Украине поражена железнодорожная инфраструктура

10:21 25.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Удары нанесены по объектам на Украине, поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. Об этом информируют местные власти.
В Винницкой области значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры, проинформировала первый замначальника областной военной администрации Наталья Заболотная.

"Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на данный момент электроснабжение и движение поездов возобновлено. Обращений по поводу повреждения жилых домов не поступало, пострадавших нет", – сообщила она.

Власти Николаевской области также сообщают о ночном прилете по инфраструктуре.

"В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, из-за чего произошло обесточивание некоторых участков железной дороги. Ведутся работы по восстановлению", – проинформировал глава местной ОГА Виталий Ким.

По данным украинского предприятия "Укрзализница", в результате удара отдельные участки железной дороги обесточены и в Кировоградской области. К этому времени задерживаются восемь поездов.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское пророссийское сопротивление, также ночью поражены железнодорожные узлы и подстанции в Сумской области. По данным СМИ, ударами по железнодорожной инфраструктуре Украины остановлено движение эшелонов с военными грузами ВСУ, часть техники уничтожена. Также поражены места дислокации военных, есть подтвержденные уничтожения групп боевиков ВСУ.
Воздушная тревога в ночь на четверг звучала также в Бориспольском и Броварском районах Киева. Также громко было в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
