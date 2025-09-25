https://crimea.ria.ru/20250925/moschnye-udary-po-zhd-uzlam-ukrainy----vstali-voennye-eshelony-1149706691.html

Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны

Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны

2025-09-25T10:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Удары нанесены по объектам на Украине, поражена железнодорожная инфраструктура в четырех областях, остановлено движение поездов по ряду направлений. Об этом информируют местные власти.В Винницкой области значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры, проинформировала первый замначальника областной военной администрации Наталья Заболотная.Власти Николаевской области также сообщают о ночном прилете по инфраструктуре.По данным украинского предприятия "Укрзализница", в результате удара отдельные участки железной дороги обесточены и в Кировоградской области. К этому времени задерживаются восемь поездов.Как пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское пророссийское сопротивление, также ночью поражены железнодорожные узлы и подстанции в Сумской области. По данным СМИ, ударами по железнодорожной инфраструктуре Украины остановлено движение эшелонов с военными грузами ВСУ, часть техники уничтожена. Также поражены места дислокации военных, есть подтвержденные уничтожения групп боевиков ВСУ.Воздушная тревога в ночь на четверг звучала также в Бориспольском и Броварском районах Киева. Также громко было в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывыАрмия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе

