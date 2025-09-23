https://crimea.ria.ru/20250923/kharkov-pod-massirovannoy-atakoy-v-gorode-gremyat-vzryvy-1149668333.html
Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы
Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы
В Харькове гремят многочисленные взрывы, в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.
2025-09-23T23:11
2025-09-23T23:11
2025-09-23T23:15
игорь терехов
харьков
новости
взрыв
удары по украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Харькове гремят многочисленные взрывы, в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.Серия мощных взрывов прогремела в украинских городах в ночь на субботу. Громко было в Херсоне, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одесской и Полтавской областях, а также в ряде других регионов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьков
2025
23:11 23.09.2025 (обновлено: 23:15 23.09.2025)