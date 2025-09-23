Рейтинг@Mail.ru
Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/kharkov-pod-massirovannoy-atakoy-v-gorode-gremyat-vzryvy-1149668333.html
Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы
Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы
В Харькове гремят многочисленные взрывы, в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T23:11
2025-09-23T23:15
игорь терехов
харьков
новости
взрыв
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60d106175eea2a8bc998d871c29cd0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Харькове гремят многочисленные взрывы, в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.Серия мощных взрывов прогремела в украинских городах в ночь на субботу. Громко было в Херсоне, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одесской и Полтавской областях, а также в ряде других регионов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250920/udar-nanesen-po-delayuschim-raketnye-kompleksy-sapsan-zavodam-vpk-ukrainy-1149579165.html
харьков
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_43a8170d8724ebe3cc5e46394884686d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь терехов, харьков, новости, взрыв, удары по украине
Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы

При массированной атаке в Харькове прогремело не менее 17 взрывов

23:11 23.09.2025 (обновлено: 23:15 23.09.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Харькове гремят многочисленные взрывы, в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.
"В связи с ударами по Харькову в городе проблемы с поставкой электроэнергии", – написал Терехов.
Серия мощных взрывов прогремела в украинских городах в ночь на субботу. Громко было в Херсоне, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одесской и Полтавской областях, а также в ряде других регионов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Нанесение ударов РК Бастион по инфраструктуре украинской армии
20 сентября, 12:38
Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
 
Игорь ТереховХарьковНовостиВзрывУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Лето в сентябре: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
23:29Воздушную тревогу объявили в Севастополе
23:2519 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами
23:20Ракетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известно
23:11Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы
22:42Дефицит бензина в Крыму и российская вакцина от рака: главное за день
22:30Украина сможет вернуть всю изначальную территорию и пойти дальше – Трамп
22:15Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник
22:03Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
21:48К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть
21:31Трамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине
21:08Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
20:42В Крыму побит рекорд по площадям пожаров за последние 10 лет
20:32Ословоспитатели: фермеры в Крыму более 20 лет осваивают редкую профессию
20:11Каждый десятый поступающий в Крыму уходит в колледж
19:51В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка
19:31На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение
19:10Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию
18:52"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ
Лента новостейМолния