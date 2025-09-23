https://crimea.ria.ru/20250923/kharkov-pod-massirovannoy-atakoy-v-gorode-gremyat-vzryvy-1149668333.html

Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы

Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы

В Харькове гремят многочисленные взрывы, в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T23:11

2025-09-23T23:11

2025-09-23T23:15

игорь терехов

харьков

новости

взрыв

удары по украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60d106175eea2a8bc998d871c29cd0ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Харькове гремят многочисленные взрывы, в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.Серия мощных взрывов прогремела в украинских городах в ночь на субботу. Громко было в Херсоне, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одесской и Полтавской областях, а также в ряде других регионов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250920/udar-nanesen-po-delayuschim-raketnye-kompleksy-sapsan-zavodam-vpk-ukrainy-1149579165.html

харьков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь терехов, харьков, новости, взрыв, удары по украине