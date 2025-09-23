Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/armiya-rossii-nanesla-gruppovoy-udar-v-otvet-na-ataku-po-obektam-v-krymu-1149651014.html
Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе
Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе
В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли серию ударов по позициям украинских спецподразделений и иностранных наемников в ответ на теракт по... РИА Новости Крым, 23.09.2025
атака бпла на форос
форос
вооруженные силы россии
армия и флот
атаки всу на крым
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли серию ударов по позициям украинских спецподразделений и иностранных наемников в ответ на теракт по гражданским объектам в Крыму, сообщает Минобороны РФ. "Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым", - добавили в Минобороны. Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых собирали ударные беспилотники, применяемые киевским режимом для ударов по территории России.Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами.Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе

Российские военные нанесли групповой удар по Украине в ответ на атаку по объектам в Форосе

12:24 23.09.2025 (обновлено: 12:31 23.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли серию ударов по позициям украинских спецподразделений и иностранных наемников в ответ на теракт по гражданским объектам в Крыму, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, целью ударов стали временные точки дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и подразделения "Призраки" разведки Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области. В Минобороны подчеркнули, что именно эти силы готовили и осуществляли атаку на Форос.
"Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым", - добавили в Минобороны.
Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых собирали ударные беспилотники, применяемые киевским режимом для ударов по территории России.
Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами.
Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
