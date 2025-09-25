https://crimea.ria.ru/20250925/avtobus-mezhdu-simferopolem-i-bryanskom--pustyat-po-novomu-marshrutu-1149711456.html
Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T11:38
2025-09-25T11:38
2025-09-25T11:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.Отправление с автовокзала Симферополя будет осуществляться через день в 04:20. Прибытие в Брянск - через день в 13:30 следующего дня, добавили в Росавтотрансе. Промежуточные остановки предусмотрены в Мелитополе "Автостанция № 1", Бердянске, Мариуполе, Волновахе, Донецке и других городах.Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и АстраханьДва новых автобусных маршрута запустят в КрымуНа капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей
Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Рейсовый автобус Симферополь–Брянск запустили через новые регионы России