Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту

Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту

2025-09-25T11:38

2025-09-25T11:38

2025-09-25T11:38

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111770/07/1117700722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db00e1187aaeb34c1d7abe67c36f40db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.Отправление с автовокзала Симферополя будет осуществляться через день в 04:20. Прибытие в Брянск - через день в 13:30 следующего дня, добавили в Росавтотрансе. Промежуточные остановки предусмотрены в Мелитополе "Автостанция № 1", Бердянске, Мариуполе, Волновахе, Донецке и других городах.Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и АстраханьДва новых автобусных маршрута запустят в КрымуНа капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей

