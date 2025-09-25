Рейтинг@Mail.ru
Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту - РИА Новости Крым, 25.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250925/avtobus-mezhdu-simferopolem-i-bryanskom--pustyat-po-novomu-marshrutu-1149711456.html
Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по... РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.Отправление с автовокзала Симферополя будет осуществляться через день в 04:20. Прибытие в Брянск - через день в 13:30 следующего дня, добавили в Росавтотрансе. Промежуточные остановки предусмотрены в Мелитополе "Автостанция № 1", Бердянске, Мариуполе, Волновахе, Донецке и других городах.Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и АстраханьДва новых автобусных маршрута запустят в КрымуНа капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей
Новости
крым, новости крыма, автобус, брянск, росавтодор, логистика
Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту

Рейсовый автобус Симферополь–Брянск запустили через новые регионы России

11:38 25.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОстановка автобуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.
"С 25 сентября планируется к запуску рейсовая работа регулярных автобусных перевозок пассажиров по новому межрегиональному маршруту "Автовокзал Симферополь – АС Брянск", – сказано в сообщении.
Отправление с автовокзала Симферополя будет осуществляться через день в 04:20. Прибытие в Брянск - через день в 13:30 следующего дня, добавили в Росавтотрансе. Промежуточные остановки предусмотрены в Мелитополе "Автостанция № 1", Бердянске, Мариуполе, Волновахе, Донецке и других городах.
"Актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять на сайте автовокзалов", – подчеркнули в пресс-службе учреждения.
Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.
КрымНовости КрымаАвтобусБрянскРосавтодорЛогистика
 
Лента новостейМолния