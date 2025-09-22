https://crimea.ria.ru/20250922/na-kapremont-i-rasshirenie-trassy-novorossiya-vydelili-10-mlrd-rubley-1149616460.html
На капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей
На капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.09.2025
На капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей
Трассу "Новороссия", которая идет из Ростов-на-Дону в Симферополь, расширят до четырех полос и приведут к нормативному состоянию к началу курортного сезона 2026 РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Трассу "Новороссия", которая идет из Ростов-на-Дону в Симферополь, расширят до четырех полос и приведут к нормативному состоянию к началу курортного сезона 2026 года. На работы выделено около 10 миллиардов рублей. Так в Крым на отдых смогут попасть больше туристов, в том числе и из исторических регионов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.За счет финансирования из резервного фонда правительства России трасса на этом участке будет расширена с двух до четырех полос. Этой работой займется Росавтодор, уточнили специалисты."Решение позволит привести дорогу в нормативное состояние и увеличить ее пропускную способность. К началу следующего туристического сезона больше людей смогут воспользоваться этим маршрутом для поездок в Крым", – уверены в профильном министерстве.Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже отремонтировано больше 6 тысяч километров автотрасс. Работы будут продолжены, чтобы к 2030 году эти регионы достигли общероссийского уровня по качеству жизни и инфраструктуры.Кроме того, в 2025 году на приведение региональных, межмуниципальных и местных дорог в нормативное состояние новым регионам было выделено около 20 миллиардов рублей.
На капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей
На обновление трассы "Новороссия" выделено около 10 млрд рублей - Минтранс
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Трассу "Новороссия", которая идет из Ростов-на-Дону в Симферополь, расширят до четырех полос и приведут к нормативному состоянию к началу курортного сезона 2026 года. На работы выделено около 10 миллиардов рублей. Так в Крым на отдых смогут попасть больше туристов, в том числе и из исторических регионов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
"Распоряжением правительства РФ на обновление участка автодороги федерального значения Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, проходящего по территориям ДНР и Запорожской области, будет выделено порядка 10 миллиардов рублей", – сказано в сообщении.
За счет финансирования из резервного фонда правительства России трасса на этом участке будет расширена с двух до четырех полос. Этой работой займется Росавтодор, уточнили специалисты.
"Решение позволит привести дорогу в нормативное состояние и увеличить ее пропускную способность. К началу следующего туристического сезона больше людей смогут воспользоваться этим маршрутом для поездок в Крым", – уверены в профильном министерстве.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отметил
, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже отремонтировано больше 6 тысяч километров автотрасс. Работы будут продолжены, чтобы к 2030 году эти регионы достигли общероссийского уровня по качеству жизни и инфраструктуры.
Кроме того, в 2025 году на приведение региональных, межмуниципальных и местных дорог в нормативное состояние новым регионам было выделено около 20 миллиардов рублей.
