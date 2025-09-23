Рейтинг@Mail.ru
Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут
Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью. Об этом сообщает "Росавтотранс". РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью. Об этом сообщает "Росавтотранс".Всего, по информации ведомства, в транспортном сообщении с воссоединенными регионами России установлено семь новых маршрутов.В их числе маршруты, соединяющие ДНР с Запорожской областью, а также Волгоградской, Ростовской и Саратовской областями. И маршрут между ЛНР и Белгородской областью.По всем ним рейсовые автобусы, согласно действующему законодательству, должны запустить не позднее 10 декабря текущего года, уточнили в "Росавтотрансе"."Совместная работа с профильными ведомствами регионов по вопросам обеспечения транспортной доступности субъектов Российской Федерации будет продолжена в дальнейшем", – добавили в учреждении.По данным "Росавтотранса", сейчас на территории ДНР установлено 276 межрегиональных автобусных маршрутов для регулярных пассажирских перевозок, в ЛНР таких 306, а в Запорожской области – 68.
Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут

Севастополь и Запорожскую область соединит новый регулярный автобусный маршрут

16:57 23.09.2025
 
© РосавтотрансАвтобус
Автобус
© Росавтотранс
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью. Об этом сообщает "Росавтотранс".
"Новые автобусные маршруты регулярных пассажирских перевозок установлены в... Запорожской области – один маршрут до города федерального значения Севастополя", – сказано в публикации.
Всего, по информации ведомства, в транспортном сообщении с воссоединенными регионами России установлено семь новых маршрутов.
В их числе маршруты, соединяющие ДНР с Запорожской областью, а также Волгоградской, Ростовской и Саратовской областями. И маршрут между ЛНР и Белгородской областью.
По всем ним рейсовые автобусы, согласно действующему законодательству, должны запустить не позднее 10 декабря текущего года, уточнили в "Росавтотрансе".
"Совместная работа с профильными ведомствами регионов по вопросам обеспечения транспортной доступности субъектов Российской Федерации будет продолжена в дальнейшем", – добавили в учреждении.
По данным "Росавтотранса", сейчас на территории ДНР установлено 276 межрегиональных автобусных маршрутов для регулярных пассажирских перевозок, в ЛНР таких 306, а в Запорожской области – 68.
