Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью. Об этом сообщает "Росавтотранс". РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T16:57

2025-09-23T16:57

2025-09-23T16:50

росавтотранс

запорожская область

севастополь

логистика

транспорт

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью. Об этом сообщает "Росавтотранс".Всего, по информации ведомства, в транспортном сообщении с воссоединенными регионами России установлено семь новых маршрутов.В их числе маршруты, соединяющие ДНР с Запорожской областью, а также Волгоградской, Ростовской и Саратовской областями. И маршрут между ЛНР и Белгородской областью.По всем ним рейсовые автобусы, согласно действующему законодательству, должны запустить не позднее 10 декабря текущего года, уточнили в "Росавтотрансе"."Совместная работа с профильными ведомствами регионов по вопросам обеспечения транспортной доступности субъектов Российской Федерации будет продолжена в дальнейшем", – добавили в учреждении.По данным "Росавтотранса", сейчас на территории ДНР установлено 276 межрегиональных автобусных маршрутов для регулярных пассажирских перевозок, в ЛНР таких 306, а в Запорожской области – 68.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и Астрахань Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму На капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей

2025

Новости

