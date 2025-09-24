https://crimea.ria.ru/20250924/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-vecheru-sredy-1149698607.html
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. К вечеру среды проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в среду у подходов к транспортному переходу на выезде из Крыма находились 95 машин. Спустя два часа пробка увеличилась в четыре раза.На мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Работают 110 пунктов досмотра.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
