https://crimea.ria.ru/20250924/krymskiy-most---ochered-so-storony-kerchi-rastet--1149677539.html
Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет
Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи составляет 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T12:12
2025-09-24T12:12
2025-09-24T12:12
крымский мост
новости крыма
очереди на крымском мосту
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055623_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93ffdfe04428f1cb62f3aaf63108612e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи составляет 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Работают 110 пунктов досмотра. Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055623_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_88f803bf5b2a8887ca9acca398dbd77e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, новости крыма, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме - очереди со стороны Керчи ждут 95 авто