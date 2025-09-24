https://crimea.ria.ru/20250924/krymskiy-most---ochered-so-storony-kerchi-rastet--1149677539.html

Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет

Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи составляет 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Работают 110 пунктов досмотра. Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

