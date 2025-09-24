Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет
Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи составляет 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T12:12
2025-09-24T12:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи составляет 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Работают 110 пунктов досмотра. Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет

Крымский мост сейчас работает в штатном режиме - очереди со стороны Керчи ждут 95 авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи составляет 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 12:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Работают 110 пунктов досмотра.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
