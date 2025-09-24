https://crimea.ria.ru/20250924/ochered-na-krymskiy-most-vyrosla-v-4-raza-za-dva-chasa-1149685018.html
Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа
Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа
2025-09-24T14:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза за два часа и достигла 353 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее у подходов к транспортному переходу на выезде из Крыма находились 95 машин.Со стороны Тамани очереди на проезд по Крымскому мосту по-прежнему нет.На мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Работают 110 пунктов досмотра.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
