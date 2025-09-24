Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа
2025-09-24T14:24
2025-09-24T14:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза за два часа и достигла 353 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее у подходов к транспортному переходу на выезде из Крыма находились 95 машин.Со стороны Тамани очереди на проезд по Крымскому мосту по-прежнему нет.На мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Работают 110 пунктов досмотра.
Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа

Проезда по Крымскому мосту ожидают 353 автомобилей

14:24 24.09.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза за два часа и достигла 353 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Двумя часами ранее у подходов к транспортному переходу на выезде из Крыма находились 95 машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 353 транспортных средства. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.

Со стороны Тамани очереди на проезд по Крымскому мосту по-прежнему нет.
На мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Работают 110 пунктов досмотра.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
