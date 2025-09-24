Рейтинг@Mail.ru
Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода
Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода
Объем инвестиций в Крым за шесть месяцев текущего года составил 133 миллиарда рублей, что почти на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Объем инвестиций в Крым за шесть месяцев текущего года составил 133 миллиарда рублей, что почти на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом, по словам руководителя региона, около 100 млрд рублей являются частными инвестициями.Аксенов отметил, что интерес инвесторов к Крыму остается на высоком уровне. Так, с начала этого года было заключено 33 инвестиционных соглашения на общую сумму 125,3 млрд рублей. Также в этом году статус участника СЭЗ получили 70 налогоплательщиков, что на 35% больше, чем годом ранее.Глава республики также уточнил, что с сентября текущего года переходит в эксплуатационную фазу индустриальный парк "Феодосия". Управляющая компания уже заключила меморандумы с 11 потенциальными резидентами, которые планируют разместить свои производства на 53 гектарах парка. Общий объем заявленных инвестиций по проекту превышает 5,2 млрд рублей. Также предполагается создание более 1200 новых рабочих мест, добавил Аксенов.
крым
феодосия
Новости
крым, новости крыма, сергей аксенов, инвестиции, феодосия, свободная экономическая зона (сэз), экономика крыма
Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода

Инвесторы вложили в Крым 133 млрд рублей за полгода – Аксенов

10:14 24.09.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода
Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Объем инвестиций в Крым за шесть месяцев текущего года составил 133 миллиарда рублей, что почти на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В первом полугодии текущего года общий объем инвестиций в основной капитал составил 133 млрд рублей. В сопоставимых ценах этот показатель на 26,7 % превышает объемы инвестиций за аналогичный период прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале

При этом, по словам руководителя региона, около 100 млрд рублей являются частными инвестициями.
Аксенов отметил, что интерес инвесторов к Крыму остается на высоком уровне. Так, с начала этого года было заключено 33 инвестиционных соглашения на общую сумму 125,3 млрд рублей. Также в этом году статус участника СЭЗ получили 70 налогоплательщиков, что на 35% больше, чем годом ранее.
Глава республики также уточнил, что с сентября текущего года переходит в эксплуатационную фазу индустриальный парк "Феодосия". Управляющая компания уже заключила меморандумы с 11 потенциальными резидентами, которые планируют разместить свои производства на 53 гектарах парка. Общий объем заявленных инвестиций по проекту превышает 5,2 млрд рублей. Также предполагается создание более 1200 новых рабочих мест, добавил Аксенов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия направит 40 трлн рублей на новые нацпроекты и рост инвестиций
Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновИнвестицииФеодосияСвободная экономическая зона (СЭЗ)Экономика Крыма
 
