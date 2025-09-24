https://crimea.ria.ru/20250924/krym-privlek-133-mlrd-rubley-investitsiy-za-polgoda-1149674145.html

Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Объем инвестиций в Крым за шесть месяцев текущего года составил 133 миллиарда рублей, что почти на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом, по словам руководителя региона, около 100 млрд рублей являются частными инвестициями.Аксенов отметил, что интерес инвесторов к Крыму остается на высоком уровне. Так, с начала этого года было заключено 33 инвестиционных соглашения на общую сумму 125,3 млрд рублей. Также в этом году статус участника СЭЗ получили 70 налогоплательщиков, что на 35% больше, чем годом ранее.Глава республики также уточнил, что с сентября текущего года переходит в эксплуатационную фазу индустриальный парк "Феодосия". Управляющая компания уже заключила меморандумы с 11 потенциальными резидентами, которые планируют разместить свои производства на 53 гектарах парка. Общий объем заявленных инвестиций по проекту превышает 5,2 млрд рублей. Также предполагается создание более 1200 новых рабочих мест, добавил Аксенов.

