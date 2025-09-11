Рейтинг@Mail.ru
Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250911/industrialnyy-park-feodosiya--chto-i-kogda-budut-proizvodit-1149367829.html
Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить
Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить
11 инвесторов из разных регионов России готовы завести производства на площадки индустриального парка "Феодосия". Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T10:42
2025-09-11T10:42
эксклюзивы риа новости крым
крым
феодосия
промышленность в крыму
производство
производство в крыму
новости крыма
инвестиции
корпорация развития республики крым
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148861834_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_55d85435e85c416d7b8e7832b2de0c5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым Галина Оленева. 11 инвесторов из разных регионов России готовы завести производства на площадки индустриального парка "Феодосия". Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Корпорации развития Республики Крым".На площадки зайдут компании из разных регионов страны, в том числе – местные. Им предстоит организовать производство газобетонных блоков, бумажной посуды, гипсокартона, товарного бетона, железобетонных конструкций, пластиковых труб, теплоизоляционных сэндвич-панелей, навесных вентилируемых фасадных систем, профильных изделий из древесно-полимерного композита и архитектурного закаленного стекла, уточнили в корпорации.Кроме того, в парке возведут завод по изготовлению резиновой крошки и резинотехнических изделий, создадут промышленный логистический комплекс по выпуску металлических профильных листов, поставят центр переработки листового стекла, запустят производства по изготовлению оборудования для утилизации отходов, стальных металлоконструкций для строительства быстровозводимых зданий и автоматизированного оборудования – роботов-конвейеров и даже экзоскелетов.Как уточнили в пресс-службе, инвесторы зайдут на объект уже скоро, однако точные сроки пока не определены. Первый шаг – меморандумы о взаимопонимании – сделан. Теперь предприниматели готовят пакет документов в соответствии с резидентной политикой, чтобы подать их в корпорацию."Документы рассматривают на заседании экспертной комиссии, затем заключают соглашение на ведение хозяйственной деятельности и аренду участка. Потом начинаются проектно-изыскательные работы, экспертизы, получают разрешения на строительство и начинается работа на самом участке", – обозначили последовательность в корпорации.Индустриальный парк "Феодосия" начали строить в 2019 году и презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.Тогда заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что новый проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов.В августе заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова сообщала о готовности десяти резидентов зайти на площадки индустриального парка "Феодосия" – договоры с ними начнут подписывать в сентябре, уточняла она.Индустриальный парк "Феодосия" задуман как современная производственная база, которая будет способствовать росту экономики региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Парк построен в рамках реализации федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Земельный участок расположен на территории городского округа Феодосия, в 2,5 км к северо-западу от села Насыпное. Объект обеспечен всей инженерной инфраструктурой: энерго- , газо -, водоснабжением, хозяйственно-бытовой и дождевой канализацией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процентаПромышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФНа выставке в Крыму презентовали индустриальный парк "Феодосия"
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148861834_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f5ce72ce949ff7306275388d24a483ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, промышленность в крыму, производство, производство в крыму, новости крыма, инвестиции, корпорация развития республики крым, экономика, экономика крыма
Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить

11 инвесторов готовы зайти в индустриальный парк "Феодосия" – корпорация развития Крыма

10:42 11.09.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаПромзона в индустриальном парке "Феодосия"
Промзона в индустриальном парке Феодосия
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым Галина Оленева. 11 инвесторов из разных регионов России готовы завести производства на площадки индустриального парка "Феодосия". Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Корпорации развития Республики Крым".

"В настоящее время с потенциальными резидентами заключено порядка 11 меморандумов о намерениях в сфере размещения производств на территории Индустриального парка "Феодосия". В рамках данных соглашений планируемый объем инвестиций составит около 9 909 млн рублей, с созданием более 1430 рабочих мест", – сказано в ответе корпорации на запрос РИА Новости Крым.

На площадки зайдут компании из разных регионов страны, в том числе – местные. Им предстоит организовать производство газобетонных блоков, бумажной посуды, гипсокартона, товарного бетона, железобетонных конструкций, пластиковых труб, теплоизоляционных сэндвич-панелей, навесных вентилируемых фасадных систем, профильных изделий из древесно-полимерного композита и архитектурного закаленного стекла, уточнили в корпорации.
Кроме того, в парке возведут завод по изготовлению резиновой крошки и резинотехнических изделий, создадут промышленный логистический комплекс по выпуску металлических профильных листов, поставят центр переработки листового стекла, запустят производства по изготовлению оборудования для утилизации отходов, стальных металлоконструкций для строительства быстровозводимых зданий и автоматизированного оборудования – роботов-конвейеров и даже экзоскелетов.
Как уточнили в пресс-службе, инвесторы зайдут на объект уже скоро, однако точные сроки пока не определены. Первый шаг – меморандумы о взаимопонимании – сделан. Теперь предприниматели готовят пакет документов в соответствии с резидентной политикой, чтобы подать их в корпорацию.
"Документы рассматривают на заседании экспертной комиссии, затем заключают соглашение на ведение хозяйственной деятельности и аренду участка. Потом начинаются проектно-изыскательные работы, экспертизы, получают разрешения на строительство и начинается работа на самом участке", – обозначили последовательность в корпорации.

Всего парк, общей площадью более 122 и арендопригодной – около 85 гектаров, может вместить до двадцати потенциальных резидентов – все зависит от объемов и площадей производств, продолжают в пресс-службе. Сейчас продолжаются переговоры с другими потенциальными инвесторами.

Индустриальный парк "Феодосия" начали строить в 2019 году и презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.
Тогда заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что новый проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов.
В августе заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова сообщала о готовности десяти резидентов зайти на площадки индустриального парка "Феодосия" – договоры с ними начнут подписывать в сентябре, уточняла она.
Индустриальный парк "Феодосия" задуман как современная производственная база, которая будет способствовать росту экономики региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Парк построен в рамках реализации федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Земельный участок расположен на территории городского округа Феодосия, в 2,5 км к северо-западу от села Насыпное. Объект обеспечен всей инженерной инфраструктурой: энерго- , газо -, водоснабжением, хозяйственно-бытовой и дождевой канализацией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента
Промышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФ
На выставке в Крыму презентовали индустриальный парк "Феодосия"
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымФеодосияПромышленность в КрымуПроизводствоПроизводство в КрымуНовости КрымаИнвестицииКорпорация развития Республики КрымЭкономикаЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки
12:51В Крыму назначили нового вице-премьера
12:38ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
12:21Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
11:59Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
11:44В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины
11:08Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
10:42Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить
10:14Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше 700 машин
10:06В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое
09:38В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии
09:22Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
09:17Ученые рассказали о росте активности Солнца
08:19Федеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров
07:5517 беспилотников сбиты над Россией
07:44Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
07:19Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза
07:06Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования
06:41Сражение у Тендровской косы – инфографика
06:19Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Лента новостейМолния