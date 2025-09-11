https://crimea.ria.ru/20250911/industrialnyy-park-feodosiya--chto-i-kogda-budut-proizvodit-1149367829.html

Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить

Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить

11 инвесторов из разных регионов России готовы завести производства на площадки индустриального парка "Феодосия". Об этом РИА Новости Крым сообщили в...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым Галина Оленева. 11 инвесторов из разных регионов России готовы завести производства на площадки индустриального парка "Феодосия". Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Корпорации развития Республики Крым".На площадки зайдут компании из разных регионов страны, в том числе – местные. Им предстоит организовать производство газобетонных блоков, бумажной посуды, гипсокартона, товарного бетона, железобетонных конструкций, пластиковых труб, теплоизоляционных сэндвич-панелей, навесных вентилируемых фасадных систем, профильных изделий из древесно-полимерного композита и архитектурного закаленного стекла, уточнили в корпорации.Кроме того, в парке возведут завод по изготовлению резиновой крошки и резинотехнических изделий, создадут промышленный логистический комплекс по выпуску металлических профильных листов, поставят центр переработки листового стекла, запустят производства по изготовлению оборудования для утилизации отходов, стальных металлоконструкций для строительства быстровозводимых зданий и автоматизированного оборудования – роботов-конвейеров и даже экзоскелетов.Как уточнили в пресс-службе, инвесторы зайдут на объект уже скоро, однако точные сроки пока не определены. Первый шаг – меморандумы о взаимопонимании – сделан. Теперь предприниматели готовят пакет документов в соответствии с резидентной политикой, чтобы подать их в корпорацию."Документы рассматривают на заседании экспертной комиссии, затем заключают соглашение на ведение хозяйственной деятельности и аренду участка. Потом начинаются проектно-изыскательные работы, экспертизы, получают разрешения на строительство и начинается работа на самом участке", – обозначили последовательность в корпорации.Индустриальный парк "Феодосия" начали строить в 2019 году и презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.Тогда заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что новый проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов.В августе заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова сообщала о готовности десяти резидентов зайти на площадки индустриального парка "Феодосия" – договоры с ними начнут подписывать в сентябре, уточняла она.Индустриальный парк "Феодосия" задуман как современная производственная база, которая будет способствовать росту экономики региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Парк построен в рамках реализации федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Земельный участок расположен на территории городского округа Феодосия, в 2,5 км к северо-западу от села Насыпное. Объект обеспечен всей инженерной инфраструктурой: энерго- , газо -, водоснабжением, хозяйственно-бытовой и дождевой канализацией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процентаПромышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФНа выставке в Крыму презентовали индустриальный парк "Феодосия"

