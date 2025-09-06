Рейтинг@Mail.ru
Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250906/krym-stanet-bezdotatsionnym-regionom-cherez-neskolko-let--vlasti-1149264827.html
Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти
Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти
Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T21:38
2025-09-06T21:38
мнения
крым
новости крыма
крымский бюджет
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной работы курортного сегмента. Такое заявление в интервью РИА Новости на ВЭФ сделал глава парламента РК Владимир Константинов.По словам главы парламента РК, еще в 2019-м году регион лишился статуса "глубокой дотационности". Теперь бюджет республики превышает 200 миллиардов рублей, из них около 70 миллиардов рублей составляют дотации.Константинов уверен, что для перехода к бездотационному статусу необходимо восстановление авиасообщения и чтобы число отдыхающих в Крыму приблизилось к десяти миллионам.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестицийКрыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницыСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d7001ef24fead8e16121514ec46ddad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, крым, новости крыма, крымский бюджет, владимир константинов
Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти

Крым может стать бездотационным регионом через пять-семь лет – Константинов

21:38 06.09.2025
 
© РИА Новости КрымКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной работы курортного сегмента. Такое заявление в интервью РИА Новости на ВЭФ сделал глава парламента РК Владимир Константинов.
"Несложный расчет показывает, что это будет при нашей жизни. Думаю, что это пять-семь лет. Вот если динамику, темпы мы сохраним, а мы растем в процентах бюджета по 30-40% в год", – сказал он.
По словам главы парламента РК, еще в 2019-м году регион лишился статуса "глубокой дотационности". Теперь бюджет республики превышает 200 миллиардов рублей, из них около 70 миллиардов рублей составляют дотации.
Константинов уверен, что для перехода к бездотационному статусу необходимо восстановление авиасообщения и чтобы число отдыхающих в Крыму приблизилось к десяти миллионам.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций
Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы
Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас
 
МненияКрымНовости КрымаКрымский бюджетВладимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в субботу
21:52Ночью на Землю обрушится магнитная буря: когда достигнет пика
21:38Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти
21:22Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
21:07Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
20:54Недострои в Крыму разбирают и отправляют на СВО для создания укреплений
20:28Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животных
20:11Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
19:51Три человека утонули на Кубани
19:31Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы
19:07Путин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина
18:43На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов
18:25Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
18:10В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию
17:52В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
17:35В России готова к применению вакцина от рака
17:08Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе
16:45Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
16:37В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч "квадратов" жилья
Лента новостейМолния