Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти

Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти - РИА Новости Крым, 06.09.2025

Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти

Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной... РИА Новости Крым, 06.09.2025

2025-09-06

2025-09-06T21:38

2025-09-06T21:38

мнения

крым

новости крыма

крымский бюджет

владимир константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной работы курортного сегмента. Такое заявление в интервью РИА Новости на ВЭФ сделал глава парламента РК Владимир Константинов.По словам главы парламента РК, еще в 2019-м году регион лишился статуса "глубокой дотационности". Теперь бюджет республики превышает 200 миллиардов рублей, из них около 70 миллиардов рублей составляют дотации.Константинов уверен, что для перехода к бездотационному статусу необходимо восстановление авиасообщения и чтобы число отдыхающих в Крыму приблизилось к десяти миллионам.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестицийКрыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницыСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас

