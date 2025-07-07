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Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас

Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас

На сегодняшний день общая сумма средств, которую инвесторы готовы вложить в Крым, превысила 600 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T19:58

2025-07-07T19:58

2025-07-07T19:46

роман тихончук

радио "спутник в крыму"

инвестиции

крым

строительство

новости крыма

благоустройство

крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На сегодняшний день общая сумма средств, которую инвесторы готовы вложить в Крым, превысила 600 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, у крупного бизнеса на Крым сегодня большой спрос, поскольку инвесторы считают деньги и их возвращаемость, и видят в этом будущее. Доказательством тому служат цифры, подчеркнул председатель комитета.Единственная проблема, с которой пока еще сталкиваются инвесторы в Крыму, связана с тем, где взять кадры, которые будут в дальнейшем работать и обслуживать тот или иной комплекс, а их строится множество по всему полуострову, отметил он.В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательностиВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезонКрымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман тихончук, инвестиции, крым, строительство, новости крыма, благоустройство, крым курортный