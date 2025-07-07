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Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас
Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас
На сегодняшний день общая сумма средств, которую инвесторы готовы вложить в Крым, превысила 600 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T19:58
2025-07-07T19:46
роман тихончук
радио "спутник в крыму"
инвестиции
крым
строительство
новости крыма
благоустройство
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На сегодняшний день общая сумма средств, которую инвесторы готовы вложить в Крым, превысила 600 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, у крупного бизнеса на Крым сегодня большой спрос, поскольку инвесторы считают деньги и их возвращаемость, и видят в этом будущее. Доказательством тому служат цифры, подчеркнул председатель комитета.Единственная проблема, с которой пока еще сталкиваются инвесторы в Крыму, связана с тем, где взять кадры, которые будут в дальнейшем работать и обслуживать тот или иной комплекс, а их строится множество по всему полуострову, отметил он.В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательностиВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезонКрымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле
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РИА Новости Крым
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роман тихончук, инвестиции, крым, строительство, новости крыма, благоустройство, крым курортный
Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас

С Крымом подписано 279 инвестпроектов на более чем 600 миллиардов рублей

19:58 07.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов в Новосибирске
Строительство жилых домов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На сегодняшний день общая сумма средств, которую инвесторы готовы вложить в Крым, превысила 600 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.
По словам Тихончука, у крупного бизнеса на Крым сегодня большой спрос, поскольку инвесторы считают деньги и их возвращаемость, и видят в этом будущее. Доказательством тому служат цифры, подчеркнул председатель комитета.
"Относительно инвестиций и подписанных меморандумов... На сегодняшний день Корпорация развития Республики Крым ведет 279 инвестпроектов на общую сумму более 600 миллиардов рублей", – сказал Тихончук.
Единственная проблема, с которой пока еще сталкиваются инвесторы в Крыму, связана с тем, где взять кадры, которые будут в дальнейшем работать и обслуживать тот или иной комплекс, а их строится множество по всему полуострову, отметил он.
В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд
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Радио "Спутник в Крыму"Роман ТихончукИнвестицииКрымСтроительствоНовости КрымаБлагоустройствоКрым курортный
 
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