https://crimea.ria.ru/20250619/v-krymu-investory-postroyat-tri-zhilykh-kompleksa-na-summu-175-mlrd-1147348962.html

В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд

В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд

Совет министров Крыма в рамках ПМЭФ-2025 заключил инвестиционные соглашения о строительстве жилых комплексов в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе. РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T14:08

2025-06-19T14:08

2025-06-19T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Совет министров Крыма в рамках ПМЭФ-2025 заключил инвестиционные соглашения о строительстве жилых комплексов в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе. Общий объем инвестиций составляет 17,5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития Крыма.Проект охватывает территорию площадью более 64 тысяч квадратных метров и предусматривает строительство жилья суммарной площадью около 300 000 "квадратов", из которых более 41 тысячи квадратных метров составит жилая недвижимость. В новом районе смогут проживать 10 тысяч человек. Срок реализации проекта – 8,5 лет.Концепция предусматривает создание современного жилого квартала с насыщенной социальной, спортивной и коммерческой инфраструктурой, отметила Кивико. Вдоль берега водохранилища будет обустроена новая набережная с прогулочными маршрутами, озеленением и зонами для отдыха. Планируется строительство среднеэтажных многоквартирных домов, таунхаусов и индивидуального жилья, а также общеобразовательной школы, двух детских садов, торгового центра, магазинов и кафе.В составе проекта также предусмотрено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункционального центра и других объектов общественно-культурного назначения. Особое внимание уделено созданию комфортной городской среды: появятся пешеходные аллеи, благоустроенная площадь, зеленые зоны, спортивные и детские площадки, а также дворы без машин, экологичные парковки и безбарьерная среда, проинформировала министр.Также в рамках ПМЭФ-2025 подписано соглашение о строительстве многофункционального жилого комплекса в Симферополе и районе.Срок реализации проекта 8,5 лет. Комплекс задуман как современное жилое пространство, объединяющее комфортное жилье, благоустроенную территорию и коммерческую инфраструктуру. Архитектурное решение предполагает переменную этажность зданий (от 9 до 16 этажей), наличие удобных общественных зон, дворов без машин, детских и спортивных площадок, а также развитую систему парковок.Общая площадь зданий почти 49 тысяч квадратных метров, из которых 36 тысяч – жилая. Проект также включает около 700 "квадратов" коммерческих помещений. Особое внимание уделено благоустройству: озелененные общественные пространства займут более девяти тысяч квадратных метров. Для комфорта будущих жителей предусмотрены удобные парковочные места. Проект ориентирован на создание сбалансированного жилого квартала с комфортной инфраструктурой и безопасной дворовой территорией.Проектом предусмотрено создание нового городского округа на площади около 12 гектаров, включающего строительство жилых домов, коммерческих помещений, а также развитие зон благоустройства и озеленения.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, крым, инвестиции, строительство, минэкономразвития крыма, новости