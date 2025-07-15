https://crimea.ria.ru/20250715/krym-poluchit-675-millionov-rubley-na--modulnye-gostinitsy-1147952113.html

Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы

Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы

Крым в 2025-2027 годах получит из федерального бюджета 675 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения. Об... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T10:33

2025-07-15T10:33

2025-07-15T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крым в 2025-2027 годах получит из федерального бюджета 675 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в Крыму планируется реализовать десять таких проектов: по два – в Алуште, поселке Новый Свет (Судак) и Ленинском районе, по одному – в Феодосии, Бахчисарайском, Черноморском и Сакском районах.Согласно заявкам инвесторов, пять проектов планируется завершить в этом году, один – в 2026 году, еще четыре – в 2027 году.Средства будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов. Инвестору компенсируется до 50% от стоимости реализации проекта, добавил руководитель региона.Накануне правительство РФ приняло решение выделить 15 миллиардов рублей на строительство модульных средств размещения туристов в 2025-2027 годах. Финансирование получат 55 российских регионов, включая новые субъекты.Ранее в Севастополе прошел конкурс Минэкономразвития, по итогам которого предприниматели могли получить до 1,5 млн на строительство модульных некапитальных средств размещения.В ходе XIII Международной аграрной выставки "АгроЭкспоКрым" в Симферополе были представлены интересные варианты модульных конструкций, которые можно ставить на виноградниках и других объектах зеленого туризма. Это направление очень активно поддерживается на уровне правительства Российской Федерации, отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 сентябряНа трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпингКемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, субсидии, туризм, туризм в крыму, новости крыма, финансы, деньги