Рейтинг@Mail.ru
Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250715/krym-poluchit-675-millionov-rubley-na--modulnye-gostinitsy-1147952113.html
Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы
Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы
Крым в 2025-2027 годах получит из федерального бюджета 675 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения. Об... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T10:33
2025-07-15T10:44
крым
сергей аксенов
субсидии
туризм
туризм в крыму
новости крыма
финансы
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147952266_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06a94ffe54257b7abc0b3ac494983d25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крым в 2025-2027 годах получит из федерального бюджета 675 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в Крыму планируется реализовать десять таких проектов: по два – в Алуште, поселке Новый Свет (Судак) и Ленинском районе, по одному – в Феодосии, Бахчисарайском, Черноморском и Сакском районах.Согласно заявкам инвесторов, пять проектов планируется завершить в этом году, один – в 2026 году, еще четыре – в 2027 году.Средства будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов. Инвестору компенсируется до 50% от стоимости реализации проекта, добавил руководитель региона.Накануне правительство РФ приняло решение выделить 15 миллиардов рублей на строительство модульных средств размещения туристов в 2025-2027 годах. Финансирование получат 55 российских регионов, включая новые субъекты.Ранее в Севастополе прошел конкурс Минэкономразвития, по итогам которого предприниматели могли получить до 1,5 млн на строительство модульных некапитальных средств размещения.В ходе XIII Международной аграрной выставки "АгроЭкспоКрым" в Симферополе были представлены интересные варианты модульных конструкций, которые можно ставить на виноградниках и других объектах зеленого туризма. Это направление очень активно поддерживается на уровне правительства Российской Федерации, отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 сентябряНа трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпингКемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147952266_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b8532c4c015d6d094152672593749be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, субсидии, туризм, туризм в крыму, новости крыма, финансы, деньги
Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы

Крым получит 675 млн рублей на три года для возведения модульных гостиниц – Аксенов

10:33 15.07.2025 (обновлено: 10:44 15.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрым получит 675 миллионов рублей на модульные гостиницы
Крым получит 675 миллионов рублей на модульные гостиницы
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крым в 2025-2027 годах получит из федерального бюджета 675 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Общая сумма субсидии – более 675 млн рублей, в том числе планируется выделение 262,1 млн рублей в текущем году, 190,2 млн рублей – в 2026 году и 222,7 млн рублей – в 2027 году. Это позволит создать дополнительные места для комфортного отдыха туристов", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, в Крыму планируется реализовать десять таких проектов: по два – в Алуште, поселке Новый Свет (Судак) и Ленинском районе, по одному – в Феодосии, Бахчисарайском, Черноморском и Сакском районах.
Согласно заявкам инвесторов, пять проектов планируется завершить в этом году, один – в 2026 году, еще четыре – в 2027 году.
Средства будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов. Инвестору компенсируется до 50% от стоимости реализации проекта, добавил руководитель региона.
Накануне правительство РФ приняло решение выделить 15 миллиардов рублей на строительство модульных средств размещения туристов в 2025-2027 годах. Финансирование получат 55 российских регионов, включая новые субъекты.
Ранее в Севастополе прошел конкурс Минэкономразвития, по итогам которого предприниматели могли получить до 1,5 млн на строительство модульных некапитальных средств размещения.
В ходе XIII Международной аграрной выставки "АгроЭкспоКрым" в Симферополе были представлены интересные варианты модульных конструкций, которые можно ставить на виноградниках и других объектах зеленого туризма. Это направление очень активно поддерживается на уровне правительства Российской Федерации, отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 сентября
На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг
Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них
 
КрымСергей АксеновСубсидииТуризмТуризм в КрымуНовости КрымаФинансыДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Новые заявления Трампа – комментарий Кремля
13:26Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атаки
13:22Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза
13:12В Крыму на трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП
12:57Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T
12:49Пожар под Симферополем охватил гектар растительности
12:39Водитель сгорел в авто после массового ДТП на Кубани
12:31Более 30 улиц в Симферополе остались без света
12:20Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне
12:10Под Симферополем вспыхнул природный пожар
12:08Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе
11:43В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции
11:26Над Крымом за час сбили два беспилотника
11:12Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени проезда
11:06Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года
11:03Помогавший российским военным американец Мартиндейл получил паспорт РФ
10:51Рост тарифов на ЖКХ – мнение крымчан
10:42Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ
10:33Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы
10:26Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ
Лента новостейМолния