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Сколько заработал Крым за полгода

Сколько заработал Крым за полгода - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Сколько заработал Крым за полгода

В первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%). Об этом... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T10:54

2025-07-08T10:54

2025-07-08T12:08

сергей аксенов

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крымский бюджет

налоги

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что это собственные доходы бюджета, в годовые плановые показатели выполнены на 56,9%. За первое полугодие из федерального бюджета Крым получил 59,2 млрд рублей в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. За аналогичный период в 2024 году эта сумма была больше – 68,5 млрд рублей. Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей, сообщил ранее руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев. Кроме того, в республиканский бюджет поступает более 5 млрд рублей от филиалов предприятий, головные офисы которых находятся на материковой части России. От легализации наемного труда в прошлом году собрали чуть более 750 млн рублей, отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили налог на недостроиВ Севастополе пересчитали бюджет – куда направят деньгиПополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени

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2025

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