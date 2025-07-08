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Сколько заработал Крым за полгода
Сколько заработал Крым за полгода - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Сколько заработал Крым за полгода
В первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%). Об этом... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T10:54
2025-07-08T10:54
2025-07-08T12:08
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что это собственные доходы бюджета, в годовые плановые показатели выполнены на 56,9%. За первое полугодие из федерального бюджета Крым получил 59,2 млрд рублей в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. За аналогичный период в 2024 году эта сумма была больше – 68,5 млрд рублей. Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей, сообщил ранее руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев. Кроме того, в республиканский бюджет поступает более 5 млрд рублей от филиалов предприятий, головные офисы которых находятся на материковой части России. От легализации наемного труда в прошлом году собрали чуть более 750 млн рублей, отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили налог на недостроиВ Севастополе пересчитали бюджет – куда направят деньгиПополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени
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сергей аксенов, бюджет, крымский бюджет, налоги, экономика крыма, новости крыма, крым
Сколько заработал Крым за полгода
В бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей за полгода - Аксенов
10:54 08.07.2025 (обновлено: 12:08 08.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что это собственные доходы бюджета, в годовые плановые показатели выполнены на 56,9%.
За первое полугодие из федерального бюджета Крым получил 59,2 млрд рублей в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. За аналогичный период в 2024 году эта сумма была больше – 68,5 млрд рублей.
"Из приведенных цифр видно, что собственные доходы за первое полугодие составили 47,6% от общих поступлений в республиканский бюджет. То есть Крым заработал больше, чем в прошлом году, а дотаций получил меньше. Это результат успешного экономического развития", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей, сообщил
ранее руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев. Кроме того, в республиканский бюджет поступает более 5 млрд рублей от филиалов предприятий, головные офисы которых находятся на материковой части России. От легализации наемного труда в прошлом году собрали чуть более 750 млн рублей, отметил он.
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