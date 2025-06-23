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В Севастополе пересчитали бюджет – куда направят деньги

В Севастополе пересчитали бюджет – куда направят деньги - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Севастополе пересчитали бюджет – куда направят деньги

Объем доходов бюджета Севастополя на 2025 год увеличили на 11,9 млрд рублей. Такое решение принято на основе данных за январь-май и с учетом прошлогодних... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T16:51

2025-06-23T16:51

2025-06-23T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Объем доходов бюджета Севастополя на 2025 год увеличили на 11,9 млрд рублей. Такое решение принято на основе данных за январь-май и с учетом прошлогодних остатков. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства города, средства направят на сферы образования, медицины, на газификацию и борьбу с безнадзорными животными.Кроме того, по его словам, средства донаправят на льготную газификацию и на капитальный ремонт школы №9. На решение проблемы бездомных животных дополнительно выделят 100 миллионов рублей, в том числе на закупку оборудования для приюта. Дополнительно профинансируют усиление системы "Безопасный город".При этом общий объем расходов городского бюджета на 2025 год также увеличивается на 11,3 млрд рублей, бюджет на 2026 год уменьшается на 1,6 млрд рублей, но увеличивается на 729,8 млн рублей на 2027 год. Дефицит бюджета на 2025 год уменьшился на 580 млн рублей, в том числе за счет использования остатков средств бюджета с начала года. Проект изменений поручено оперативно внести на рассмотрение в Заксобрание города.Бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом в 1,6 млрд рублей, в том числе за счет больших инвестиционных вливаний, информировал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрдПополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тениКак налог на недострои в Крыму пополнит бюджет республики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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