В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций
Бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза – Развожаев
14:20 14.02.2025 (обновлено: 14:21 14.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза и в текущем году достигнет 301 миллиарда рублей. Такие данные губернатор региона Михаил Развожаев озвучил президенту России Владимиру Путину в рамках встречи по видеосвязи.
"Бюджет Севастополя за пять лет вырос практически в два раза по сравнению с 2019 годом. По предварительным оценкам показателя по валовому внутреннему региональному продукту в 2024 году он достигнет 301 млрд рублей. Стабильно растут собственные доходы бюджета и за пять лет они показали рост в 2,2 раза. Если в 2019 году мы начинали с собственных доходов в 16,8 млрд рублей, то в 2024 году мы зафиксировали собственный доход в размере 36,6 млрд", - доложил Развожаев.
По его словам, город приближается к тому, чтобы закрывать базовые расходы бюджета собственными средствами, хотя пока еще помощь федерального центра в виде дотаций остается актуальной.
Также градоначальник отметил один из самых низких по стране уровней регистрируемой безработицы - 0,12%, а одним из главных показателей роста экономики назвал инвестиции в основной капитал. За пять лет их объем составил более 418 млрд рублей.
"Вы ставили задачу в 2022- 2025 году привлечь не менее 200 млрд рублей частных инвестиций, кроме тех, которые делает федеральный центр в капитальные вложения. По итогам 2024 года мы этот показатель достигли досрочно. Предварительно уже 237 инвестиций за 2022-2024 год зафиксировано", - привел цифру губернатор.
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