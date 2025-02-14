https://crimea.ria.ru/20250214/v-sevastopole-rastut-dokhody-byudzheta-i-obem-investitsiy-1144175389.html

В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций

В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций

Бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза и в текущем году достигнет 301 миллиарда рублей. Такие данные губернатор региона Михаил Развожаев озвучил... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T14:20

2025-02-14T14:20

2025-02-14T14:21

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новости севастополя

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза и в текущем году достигнет 301 миллиарда рублей. Такие данные губернатор региона Михаил Развожаев озвучил президенту России Владимиру Путину в рамках встречи по видеосвязи.По его словам, город приближается к тому, чтобы закрывать базовые расходы бюджета собственными средствами, хотя пока еще помощь федерального центра в виде дотаций остается актуальной.Также градоначальник отметил один из самых низких по стране уровней регистрируемой безработицы - 0,12%, а одним из главных показателей роста экономики назвал инвестиции в основной капитал. За пять лет их объем составил более 418 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублейПесков оценил ситуацию в российской экономикеВ Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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