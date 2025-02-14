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В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций
В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций
Бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза и в текущем году достигнет 301 миллиарда рублей. Такие данные губернатор региона Михаил Развожаев озвучил... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T14:20
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севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза и в текущем году достигнет 301 миллиарда рублей. Такие данные губернатор региона Михаил Развожаев озвучил президенту России Владимиру Путину в рамках встречи по видеосвязи.По его словам, город приближается к тому, чтобы закрывать базовые расходы бюджета собственными средствами, хотя пока еще помощь федерального центра в виде дотаций остается актуальной.Также градоначальник отметил один из самых низких по стране уровней регистрируемой безработицы - 0,12%, а одним из главных показателей роста экономики назвал инвестиции в основной капитал. За пять лет их объем составил более 418 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублейПесков оценил ситуацию в российской экономикеВ Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей
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севастополь, михаил развожаев, бюджет, бюджет севастополя, экономика, экономика крыма, новости севастополя, владимир путин (политик)
В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций

Бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза – Развожаев

14:20 14.02.2025 (обновлено: 14:21 14.02.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя за пять лет вырос в два раза и в текущем году достигнет 301 миллиарда рублей. Такие данные губернатор региона Михаил Развожаев озвучил президенту России Владимиру Путину в рамках встречи по видеосвязи.

"Бюджет Севастополя за пять лет вырос практически в два раза по сравнению с 2019 годом. По предварительным оценкам показателя по валовому внутреннему региональному продукту в 2024 году он достигнет 301 млрд рублей. Стабильно растут собственные доходы бюджета и за пять лет они показали рост в 2,2 раза. Если в 2019 году мы начинали с собственных доходов в 16,8 млрд рублей, то в 2024 году мы зафиксировали собственный доход в размере 36,6 млрд", - доложил Развожаев.

По его словам, город приближается к тому, чтобы закрывать базовые расходы бюджета собственными средствами, хотя пока еще помощь федерального центра в виде дотаций остается актуальной.
Также градоначальник отметил один из самых низких по стране уровней регистрируемой безработицы - 0,12%, а одним из главных показателей роста экономики назвал инвестиции в основной капитал. За пять лет их объем составил более 418 млрд рублей.
"Вы ставили задачу в 2022- 2025 году привлечь не менее 200 млрд рублей частных инвестиций, кроме тех, которые делает федеральный центр в капитальные вложения. По итогам 2024 года мы этот показатель достигли досрочно. Предварительно уже 237 инвестиций за 2022-2024 год зафиксировано", - привел цифру губернатор.
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СевастопольМихаил РазвожаевБюджетБюджет СевастополяЭкономикаЭкономика КрымаНовости СевастополяВладимир Путин (политик)
 
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