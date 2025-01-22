https://crimea.ria.ru/20250122/bez-ucheta-nefti-i-gaza-rossiya-za-god-zarabotala-256-trln-rubley-1143578047.html

Без учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублей

Без учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублей - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Без учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублей

Российская экономика выходит из зависимости от конъюнктуры внешних сырьевых рынков, связанных с импортом нефти и газа. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T17:40

2025-01-22T17:40

2025-01-22T17:45

владимир путин (политик)

нефть

газ

экономика

россия

ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российская экономика выходит из зависимости от конъюнктуры внешних сырьевых рынков, связанных с импортом нефти и газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.Дефицит бюджета в 2024 году, по словам президента, составил 1,7% ВВП - это приемлемый уровень, тем более на фоне положения государственных финансов в некоторых, так называемых, развитых экономиках. Например, в США бюджетный дефицит по отношению к ВВП составил 6,2%.С января по октябрь 2024 года валовый внутренний продукт России вырос более чем на четыре процента, сообщал ранее президент РФ Владимир Путин. Также он озвучивал размер расходов бюджета на оборону в России. В этом году они выросли на 2,5% и достигли 6,3% ВВП, сообщал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублейБлижайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджетаВ январе в России проиндексируют пенсии

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), нефть, газ, экономика, россия, ввп (валовый внутренний продукт)