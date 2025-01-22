Без учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублей
Экономика России избавляется от нефтегазовой зависимости - Путин
17:40 22.01.2025 (обновлено: 17:45 22.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российская экономика выходит из зависимости от конъюнктуры внешних сырьевых рынков, связанных с импортом нефти и газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.
"В прошлом году выросли бюджетные поступления, не связанные с продажей нефти и газа: они прибавили 26 процентов и составили 25,6 триллиона рублей. Это почти на 800 миллиардов рублей больше, чем правительство предполагало осенью. А значит, для государственной казны уже текущего года формируется надежная доходная база, которая гораздо меньше зависит от внешней на сырьевых рынках".
Дефицит бюджета в 2024 году, по словам президента, составил 1,7% ВВП - это приемлемый уровень, тем более на фоне положения государственных финансов в некоторых, так называемых, развитых экономиках. Например, в США бюджетный дефицит по отношению к ВВП составил 6,2%.
"Такой показатель соответствует проектировкам заложенным при формировании бюджета России на предстоящую трехлетку - с 2025 по 2027 годы. Дополнительные нефтегазовые доходы составили 1,3 трлн рублей- это позволит сохранить объем фонда национального благосостояния", - заявил российский лидер.
С января по октябрь 2024 года валовый внутренний продукт России вырос более чем на четыре процента, сообщал ранее президент РФ Владимир Путин. Также он озвучивал размер расходов бюджета на оборону в России. В этом году они выросли на 2,5% и достигли 6,3% ВВП, сообщал он.
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