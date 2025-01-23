https://crimea.ria.ru/20250123/peskov-otsenili-situatsiyu-v-rossiyskoy-ekonomike-1143589518.html

Песков оценил ситуацию в российской экономике

Песков оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Песков оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в российской экономике оценивается как стабильная, несмотря на наличие определенных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T13:03

2025-01-23T13:03

2025-01-23T13:05

россия

дмитрий песков

экономика

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ситуация в российской экономике оценивается как стабильная, несмотря на наличие определенных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что запас прочности в экономике РФ "позволяет удовлетворять не только все военные требования, но и вопросы социального обеспечения государства"."Мы по Конституции социальное государство, - но также с учетом инфляции (этот запас позволяет - ред.) производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров", - добавил Песков.Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин назвал одними из главных задач на 2025 год переход к модели сбалансированного роста и развития экономики, укрепление технологического суверенитета России, развитие собственной платежной, страховой и логистической структур, а также преодоление негативных демографических тенденций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублейБлижайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджетаБез учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублей

https://crimea.ria.ru/20250122/v-yanvare-v-rossii-proindeksiruyut-pensii-1143577659.html

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россия, дмитрий песков, экономика, кремль, финансы, федеральный бюджет, новости, политика