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Песков оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Песков оценил ситуацию в российской экономике
Песков оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Песков оценил ситуацию в российской экономике
Ситуация в российской экономике оценивается как стабильная, несмотря на наличие определенных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T13:03
2025-01-23T13:05
россия
дмитрий песков
экономика
кремль
финансы
федеральный бюджет
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ситуация в российской экономике оценивается как стабильная, несмотря на наличие определенных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что запас прочности в экономике РФ "позволяет удовлетворять не только все военные требования, но и вопросы социального обеспечения государства"."Мы по Конституции социальное государство, - но также с учетом инфляции (этот запас позволяет - ред.) производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров", - добавил Песков.Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин назвал одними из главных задач на 2025 год переход к модели сбалансированного роста и развития экономики, укрепление технологического суверенитета России, развитие собственной платежной, страховой и логистической структур, а также преодоление негативных демографических тенденций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублейБлижайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджетаБез учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублей
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россия, дмитрий песков, экономика, кремль, финансы, федеральный бюджет, новости, политика
Песков оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике России оценивается как стабильная – Песков

13:03 23.01.2025 (обновлено: 13:05 23.01.2025)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ситуация в российской экономике оценивается как стабильная, несмотря на наличие определенных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация оценивается как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы являются спутниками практически всех государств мира", - приводит его словам РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что запас прочности в экономике РФ "позволяет удовлетворять не только все военные требования, но и вопросы социального обеспечения государства".
"Мы по Конституции социальное государство, - но также с учетом инфляции (этот запас позволяет - ред.) производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров", - добавил Песков.
Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин назвал одними из главных задач на 2025 год переход к модели сбалансированного роста и развития экономики, укрепление технологического суверенитета России, развитие собственной платежной, страховой и логистической структур, а также преодоление негативных демографических тенденций.
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