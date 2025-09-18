https://crimea.ria.ru/20250918/rossiya-napravit-40-trln-rubley-na-novye-natsproekty-i-rost-investitsiy-1149525738.html

Россия направит 40 трлн рублей на новые нацпроекты и рост инвестиций

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На реализацию новых национальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан, технологическое лидерство и финансовый суверенитет, Россия направит около 40 трлн рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на площадке десятого Московского финансового форума."Россия продолжает двигаться вперед вопреки внешним вызовам. Уже несколько лет наша страна сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики. В мире стабильно занимаем четвертое место. Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям, и продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах – от социальной до инфраструктуры и технологий", – отметил премьер-министр.По его словам, к 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% относительно 2020 года – такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин. Для этого формируется национальная модель целевых условий ведения бизнеса. Определено 11 направлений по улучшению инвестиционного климата.Мишустин напомнил, что благодаря "фабрике проектного финансирования" уже реализуется более 40 крупных инвестпроектов на сумму около 6 трлн рублей. Для проектов технологического суверенитета действуют особые меры поддержки. Всего же в реестре сейчас 55 проектов общей стоимостью 5,2 трлн рублей.Еще одна ключевая цель – рост доверия к фондовому рынку и увеличение его капитализации до двух третей ВВП. К 2030 году планируется привлечь около 1 трлн рублей инвестиций, в том числе за счет взаимного развития биржевой торговли с дружественными странами.По поручению президента также продолжается работа по увеличению доли долгосрочных сбережений граждан до 40%. На конец июля заключено более 6 млн договоров на сумму порядка 450 млрд рублей, а с октября оформить их можно будет через портал госуслуг.Ранее сообщалось, что за десять лет Крым заключил около трехсот договоров с инвесторами на сумму почти 700 миллиардов рублей, но республике все еще не хватает проектов в промышленном производстве и реальном секторе экономики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:4Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производитьЖилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии КрымаИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать

